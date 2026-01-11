Estados Unidos: un camión embistió una marcha en apoyo a las protestas en Irán

Un vehículo para mudanzas con carteles en contra del regreso a la monarquía en Irán interrumpió una movilización en la ciudad de Los Ángeles. El conductor fue detenido.

Un camión de mudanzas embistió contra una marcha en respaldo a las protestas en Irán.

En una protesta en Westwood, Los Ángeles, un camión embistió contra manifestantes que realizaron una marcha en solidaridad con las protestas que tienen lugar en Irán desde el 28 de diciembre. El conductor fue detenido por la Policía y no se necesitó de atención médica ni traslado al hospital para ninguno de los presentes.

Recrudecen las protestas en Irán y el gobierno acusa a Israel y Estados Unidos de "sembrar el caos"

El vehículo tenía carteles en sus costados con consignas contra el regreso a la monarquía Pahlavi instaurada por Estados Unidos en 1953 a través de un golpe de Estado y la advertencia de que el país norteamericano "no repita" una dictadura.

Los manifestantes intentaron golpear al conductor y quitar los carteles. El hombre que manejaba fue custodiado durante su detención porque las personas que se encontraban en el lugar intentaban hacerle daño. Cuando el camión había avanzado hacia la muchedumbre le rompieron los vidrios e intentaron golpearlo con los palos de las banderas.

“No se solicitaron ambulancias y la situación fue controlada en el sitio”, aseguró la Policía de Los Ángeles. Además, solicitó apoyo de la Patrulla de Carreteras de California para controlar el tráfico, lo que provocó su interrupción temporal y, finalmente, la emisión de una orden de dispersión . La multitud se redujo significativamente hacia el final de la tarde.

Traducción de lo que dice el letrero en farsi en el costado del camión que arremetió contra manifestantes en Los Ángeles: “Estados Unidos, no repitan 1953”, en referencia al derrocamiento del primer ministro Mohammad Mosaddegh. pic.twitter.com/Anu45e458V

Las manifestaciones estallaron el pasado 28 de diciembre, cuando un grupo de comerciantes organizaron una movilización en la capital de Teherán para protestar contra la inflación y la caída del rial , la moneda iraní. A partir de este momento, las movilizaciones se esparcieron a 25 de las 31 provincias del país y se trata de la mayor ola de rechazo al régimen shiíta desde 2022, cuando las fuerzas de seguridad asesinaron a Mahsa Amini por llevar mal ajustado su velo.

La respuesta del régimen fue una dura represión que incluyó el despliegue de blindados y la Guardia Revolucionaria advirtió duras represalias si continúan las protestas.

"Esta situación es inaceptable y la sangre de las víctimas de los recientes incidentes terroristas recae sobre sus planificadores. El pueblo de Irán considera legítimo el derecho a la represalia contra la propagación de la inseguridad", aseguró el cuerpo militar de élite creado por el régimen iraní.

Para el gobierno del ayatolla, el responsable de esta ola de protestas están siendo motivadas por el hijo del último emperador de Irán, Reza Pahlavi, quien está radicado en Estados Unidos. En varios de los videos de las manifestaciones difundidos por redes sociales, se puede apreciar a varias personas que gritan "Javid Shah" (larga vida al Rey) "Es la batalla final, Pahlavi volverá", en alusión a la dinastía derrocada por la Revolución islámica de 1979, y "Seyyed Ali será destituido", en referencia al guía supremo Ali Jamenei, en el poder desde 1989.

Ante esta situación, el régimen decidió cortar el servicio de internet en todo el territorio para restringir la extensión de las protestas en el país. Pezeshkian volvió a llamar a "la máxima moderación" a los manifestantes, así como al "diálogo" y a "escuchar las reivindicaciones del pueblo".

El gobierno iraní responsabiliza tanto al hijo del emperador como a Estados Unidos por la crisis desatada en el país. Este miércoles el Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que las dificultades económicas de Irán eran básicamente producto de una "guerra económica y financiera a escala total" lanzada por la potencia norteamericana mediante sanciones "ilegales y crueles".

"La República Islámica no cederá ante los saboteadores", advirtió Khamenei durante este viernes.