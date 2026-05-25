Horóscopo de hoy, martes 26 de mayo

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.

Conocé lo que te depara el horóscopo para este martes 26 de mayo de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

Aries hoy puede ser un buen momento para abrirte un poco, dejar que tu vulnerabilidad te conecte con lo que te hace bien y permitir que entren personas y situaciones que te ayuden a recuperarte.

Tauro no te frenes aunque tengas dudas o miedo. Hoy lo que empezaste necesita tiempo para crecer y hacerse fuerte. Confía en el proceso y seguí adelante, que los resultados van a llegar.

Géminis

(21 de mayo al 20 de junio)

Géminis se vienen cambios grandes en tu vida, algunos inesperados. Una persona cercana te va a ayudar a ver las cosas distinto y eso hará que empieces a cuestionar lo que dabas por seguro. Lo mejor es mantener la mente abierta y entender que dudar también te ayuda a crecer.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Cáncer durante el día cuidá tu manera de hablar cuando algo no te gusta. Si controlás tu carácter, evitás problemas innecesarios. La calma y la prudencia son tus mejores aliados para llevarte bien con los demás.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Leo seguí tu intuición tanto en lo personal como en lo laboral. Esa voz interna te va a guiar hacia lo mejor. Animate a arriesgar un poco, porque ahí es donde aparecen oportunidades que la lógica sola no muestra.

Virgo

(23 de agosto al 22 de septiembre)

Virgo hoy estás listo para asumir riesgos que antes te parecían imposibles. Enfrentar esos desafíos te va a llevar a experiencias nuevas y valiosas. No te frenes por miedo, porque lo que podés ganar es mucho más grande que lo que podrías perder.

Libra

(23 de septiembre al 22 de octubre)

Libra hoy tené cuidado con personas muy inseguras. Aunque sean cercanas, no podés dejar que decidan por vos ni que marquen tu futuro. Poné límites claros sin culpa: no es desconfianza, es protegerte y actuar con madurez.

Escorpio

(23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio hoy estás en un gran momento de salud y confianza en vos mismo. Tenés claridad sobre lo que querés y cómo lograrlo, así que podés decidir rápido y con seguridad, sin necesidad de buscar aprobación de otros.

Sagitario

(22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario tu encanto natural hoy es tu mejor herramienta. Ese magnetismo te abre puertas y te ayuda a destacar en proyectos, negocios o relaciones. Usalo con responsabilidad y con un propósito claro.

Capricornio

(22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio lo material da gusto por un rato, pero se acaba rápido. Lo que realmente llena es lo que nutre tu espíritu y hoy tus experiencias y relaciones dejan huella y duran en el tiempo.

Acuario

(20 de enero al 18 de febrero)

Acuario algo que dabas por perdido volverá a aparecer en tu vida y te traerá dinero inesperado. Además, esa situación te ayudará a librarte de compromisos que no querías, mostrando que mirar más allá de lo evidente puede darte recompensas mejores de lo que pensabas.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis lo que empezó como una aventura se está convirtiendo en una relación más seria y cercana. Eso te hará sentir emociones fuertes y momentos de felicidad que antes veías lejanos. Dejate llevar y deja que todo crezca de manera natural.