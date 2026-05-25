Gesto de distensión: Javier Milei saludó con un abrazo a Jorge Macri en el Tedeum Luego del desaire de 2025, el Presidente esta vez se mostró afectuoso con el jefe de Gobierno porteño durante el ingreso a la Catedral Metropolitana, un gesto que ratificó el deshielo entre Nación y Ciudad tras el reciente pacto por los fondos de coparticipación. Por Agregar C5N en









El abrazo de Milei a Jorge Macri.

El presidente Javier Milei y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, se dieron este lunes un cordial abrazo en la Catedral Metropolitana y en el Cabildo durante los actos oficiales por el 25 de Mayo. El gesto evidenció la nueva sintonía política entre la Nación y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, consolidada tras el acuerdo por la coparticipación federal que ambos distritos sellaron hace pocos días.

Este encuentro institucional contrastó de forma directa con la escena de alta tensión que ocurrió en el Tedeum del año pasado, cuando Milei evitó saludar a Jorge Macri tras una feroz campaña electoral por los comicios legislativos en el territorio porteño, en los que se terminó imponiendo el entonces candidato de La Libertad Avanza, Manuel Adorni.

Luego de aquel desencuentro, el mandatario compartió el video del desaire en sus redes sociales con la frase "Roma no paga traidores". En ese mensaje, Milei criticó con dureza a los dirigentes políticos que actúan bajo la conveniencia de una ventaja electoral a través de mentiras y calumnias.

La realidad política actual forzó un cambio de estrategia y afianzó la necesidad de un diálogo fluido con vistas a los armados electorales futuros. Tras participar de las celebraciones, Jorge Macri remarcó la importancia del trabajo en conjunto ante el actual escenario del país: "Es un día que nos llama a estar todos juntos y unidos. Hay que tirar todos para el mismo lado".

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