Gesto de distensión: Javier Milei saludó con un abrazo a Jorge Macri en el Tedeum

El presidente Javier Milei y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, se dieron este lunes un cordial abrazo en la Catedral Metropolitana y en el Cabildo durante los actos oficiales por el 25 de Mayo. El gesto evidenció la nueva sintonía política entre la Nación y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, consolidada tras el acuerdo por la coparticipación federal que ambos distritos sellaron hace pocos días.
Este encuentro institucional contrastó de forma directa con la escena de alta tensión que ocurrió en el Tedeum del año pasado, cuando Milei evitó saludar a Jorge Macri tras una feroz campaña electoral por los comicios legislativos en el territorio porteño, en los que se terminó imponiendo el entonces candidato de La Libertad Avanza, Manuel Adorni.
Luego de aquel desencuentro, el mandatario compartió el video del desaire en sus redes sociales con la frase "Roma no paga traidores". En ese mensaje, Milei criticó con dureza a los dirigentes políticos que actúan bajo la conveniencia de una ventaja electoral a través de mentiras y calumnias.
La realidad política actual forzó un cambio de estrategia y afianzó la necesidad de un diálogo fluido con vistas a los armados electorales futuros. Tras participar de las celebraciones, Jorge Macri remarcó la importancia del trabajo en conjunto ante el actual escenario del país: "Es un día que nos llama a estar todos juntos y unidos. Hay que tirar todos para el mismo lado".
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El Pro sigue con atención los movimientos internos del oficialismo nacional para preservar su principal base territorial frente a las ambiciones libertarias. Aunque la situación judicial de Adorni modificó las especulaciones iniciales sobre su postulación en el distrito, la activa presencia de Patricia Bullrich mantiene abierto el panorama político de la Ciudad.
Por su parte, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, observa el despliegue de la senadora y mantiene sus propios objetivos sobre el distrito electoral.