9 de noviembre de 2026 Inicio
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Subastarán el manuscrito original del histórico discurso de Martin Luther King

La casa Christie’s rematará en enero en más de u$s10 millones el texto escrito a mano por el líder de los derechos civiles en 1963. El documento permaneció oculto durante seis décadas y los fondos de la venta servirán para financiar causas benéficas.

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El discurso fue pronunciado el 28 de agosto de 1963 en las escalinatas del Monumento a Lincoln en Washington

El discurso fue pronunciado el 28 de agosto de 1963 en las escalinatas del Monumento a Lincoln en Washington, D.C.

El manuscrito original del famoso discurso "I have a dream" ("Tengo un sueño") de Martin Luther King, pronunciado el 28 de agosto de 1963 en las escalinatas del Monumento a Lincoln en Washington, D.C., será subastado en enero por la casa Christie's con un precio estimado superior a los u$s10.000.000.

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El documento final de siete páginas constituye la única versión manuscrita conocida del texto leído por el referente de los derechos civiles, un valor que lo sitúa al nivel de las copias fundacionales de la democracia estadounidense.

El manuscrito reapareció en el cajón del escritorio de Edward T. Clayton, un antiguo colaborador de King, luego de permanecer traspapelado por más de sesenta años. Su viuda, Xernona Clayton, impulsó la venta con el objetivo de donar las ganancias al Centro King en Atlanta y a diversas iniciativas filantrópicas.

La pieza histórica exhibe una apariencia modesta, con trazos en tinta azul y la marca visible de un gancho oxidado en la esquina superior izquierda. Pese a la sencillez de su formato, el material posee un valor testimonial incalculable para la historia contemporánea.

Los especialistas de la casa de subastas destacaron la trascendencia del documento

El especialista en manuscritos de Christie’s, Peter Klarnet, expresó la conmoción del equipo al evaluar la obra: "Cuando vi estas páginas por primera vez y me di cuenta de lo que eran, quedé asombrado".

En su valoración oficial del texto, Klarnet agregó: "Es un tesoro de la historia estadounidense. Es emocionante contemplarlo. Al leerlo, uno se siente como si estuviera allí, junto al Dr. King, viéndolo escribirlo y editarlo en tiempo real. Captura un momento que literalmente cambió el rumbo de nuestra nación y lo hace muy real y muy humano. Es un honor y un privilegio que Christie's tenga la oportunidad de presentarlo al mundo".

Como dato destacado de la redacción, el borrador original no incluye la icónica frase "Tengo un sueño". El Dr. King añadió esa célebre proclamación de manera espontánea durante el desarrollo de la marcha en Washington, lo que convirtió a esta versión en un testimonio exclusivo del proceso de creación del líder activista.

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