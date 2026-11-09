9 de noviembre de 2026 Inicio
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El papa León XIV homenajeó a Francisco con una ofrenda floral en la Catedral Metropolitana y emocionó a todos

El Sumo Pontífice honró a su antecesor en el marco de un encuentro con el Episcopado argentino y los equipos sinodales, luego de recordarlo en sus discursos en la Argentina.

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El papa León XIV recordó a Francisco.

C5N - La Mañana Online
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El memorial fue instalado con el fin de recordar a Jorge Bergoglio, quien fue arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires antes de transformarse en el primer papa nacido en Argentina. Se encuentra situado en la capilla dedicada a San Pedro y San Pablo, en el interior de la Catedral, y se diseñó para funcionar como un sitio de reconocimiento.

Jorge Bergoglio en su pontificado con quien luego lo sucedió, el papa León XIV.

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El proyecto fue presentado en mayo de 2025 por el responsable de la iglesia, el padre Alejandro Russo, en el marco de una ceremonia religiosa realizada tras un mes del fallecimiento de Francisco, ocurrida el 21 de abril de 2025. La iniciativa apuntaba a transmitir el cariño del pueblo y que las próximas generaciones lo recuerden.

El monumento fue financiado a través de los aportes económicos de los fieles, a quienes los representantes de la Iglesia invitaron a colaborar para concretar el espacio de homenaje al predecesor de León XIV.

El recuerdo de León XIV sobre el papa Francisco en la misa en el Monumento de los Españoles

El papa León XIV brindó la Santa Misa frente al Monumento de los Españoles en Palermo y reivindicó la imagen de la familia y aprovechó para recordar al papa argentino Francisco con una de las frases que él decía: "La familia es el lugar privilegiado para conocer y encontrar a Cristo".

“Con el corazón lleno de alegría, celebro con ustedes esta santa Eucaristía”, inició frente. ‘Vengan a contemplar las obras del Señor’, nos invita hoy el salmista. Mi visita hoy a esta tierra argentina me permite ver en sus rostros el entusiasmo de la fe, que es el gran don del Espíritu en nosotros”, inició el Santo Padre.

Frente a más de 2 millones de personas, el Sumo Pontífice agregó: “La obra más hermosa que nos encomendó el Señor es su Iglesia, visible cada vez que el pueblo de Dios se reúne alrededor de la misma mesa para darle gracias”.

Y, en cuanto al papa Francisco, mencionó: “Una oración antes de comer, antes de ir a dormir, el perdón y la escucha mutua, los abuelos que enseñar a rezar, ir a misa los domingos, prepararse para hacer un retiro o una peregrinación. La familia es el lugar privilegiado para conocer y encontrar a cristo. Nuestro amado papa Francisco, que fue obispo de esta ciudad lo expresó con pasión”.

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