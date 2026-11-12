12 de noviembre de 2026 Inicio
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Donald Trump quiere "dejar resuelto lo de Cuba" antes del fin de su mandato y evalúa una intervención militar en la isla

El presidente estadounidense delegó la estrategia en el secretario de Estado, Marco Rubio. El Gobierno mantiene un estricto bloqueo petrolero sobre La Habana desde la captura de Nicolás Maduro en Venezuela.

Por
Donald Trump

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves durante una entrevista telefónica con la cadena Salem News Channel su intención de "dejar resuelto lo de Cuba" para forzar cambios políticos en la isla antes de finalizar su mandato en 2029.

Jensen Huang y Alice Huang.
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El mandatario delegó la gestión de este conflicto en el secretario de Estado. "Quiero dejar resuelto lo de Cuba antes de irme, y tenemos a alguien muy bueno y talentoso para encargarse de Cuba que se llama Marco, Marco Rubio. Sus padres son de Cuba y le encantaría hacerlo", expresó Trump.

El líder republicano calificó a la nación caribeña como "esencialmente un lugar o un país fallido". Además, destacó el amplio respaldo con el cual cuenta su administración por parte de la comunidad cubanoestadounidense radicada en el estado de Florida.

Frente a la consulta periodística sobre la posibilidad de ordenar una intervención militar de las fuerzas armadas estadounidenses en la isla, el jefe de Estado respondió de forma directa que "lo consideraría".

Washington intensifica la presión contra el Gobierno cubano

La Casa Blanca aumentó las acciones hostiles contra el país caribeño desde la captura del dirigente venezolano Nicolás Maduro en enero. Esta ofensiva de la Administración de Trump incluye un estricto bloqueo petrolero y amenazas de "tomar" la isla.

Ambos gobiernos sostuvieron comunicaciones diplomáticas de carácter discreto durante los últimos meses. Estas conversaciones bilaterales fracasaron y carecen en la actualidad de resultados concretos para destrabar la crisis geopolítica.

Las autoridades de La Habana rechazaron las declaraciones y las amenazas emitidas desde Estados Unidos. El Gobierno cubano advirtió de forma oficial ante estas presiones que "el futuro de Cuba jamás se decidirá en el norte".

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