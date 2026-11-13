13 de noviembre de 2026 Inicio
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Microsoft Outlook sufre una caída mundial: la empresa descartó un ciberataque

El servicio de correo electrónico no funciona y lo mismo sucede con otros productos de la compañía como Teams y Copilot.

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El servicio de correo no funciona.

El servicio de correo no funciona.


Microsoft

Microsoft Outlook se encuentra sin funcionar debido a una caída del servicio de correo electrónico a nivel mundial. La compañía, con sede en Estados Unidos, descartó que se trate de un ataque malicioso.

Jensen Huang y Alice Huang.
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"Por el momento, no tenemos constancia de ninguna actividad maliciosa que esté provocando este incidente", aclararon desde la empresa, que tiene sede en la localidad de Redmond, Washington.

El jueves 12 comenzaron los inconvenientes con Outlook, la aplicación de chat Teams y el asistente de inteligencia artificial Copilot. Desde ese momento, diversos establecimientos y estructuras gubernamentales notificaron sus problemas para continuar con sus actividades.

Ante los reclamos de los usuarios, desde Microsoft enviaron un comunicado para brindar tranquilidad. "Lamentamos que las averías ocurridas hoy hayan causado molestias a nuestros clientes y estamos trabajando para resolver este problema", remarcó Charles Lamanna, uno de los vicepresidentes ejecutivos.

El comunicado de Microsoft

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