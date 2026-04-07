Estados Unidos negó que Donald Trump evalúe usar armas nucleares contra Irán

La Casa Blanca desmintió que el republicano analice la utilización de ese armamento, en el marco de la guerra con el país persa.

La Casa Blanca negó que el gobierno de Donald Trump evalúe la utilización de armas nucleares contra Irán en el marco de la guerra con ese país , en la previa de que venza el ultimátum impuesto por el republicano a las autoridades del país persa.

Giro diplomático: tras el anuncio de Trump de cese el fuego, se desplomó el precio del petróleo

El vicepresidente de Estados Unidos, James David Vance , había advertido que el país republicano cuenta con recursos que no utilizó durante el conflicto: "Tienen que saber que tenemos herramientas en nuestro arsenal que, hasta ahora, no hemos decidido utilizar. El presidente de Estados Unidos puede decidir usarlas, y lo hará si los iraníes no cambian su comportamiento".

En tanto, la cuenta de la Casa Blanca respondió en las redes sociales a una publicación de un perfil vinculado con la exvicepresidenta estadounidense y excandidata demócrata, Kamala Harris, y remarcó que se usarán armas nucleares. "Nada de lo que ha dicho el vicepresidente sugiere eso, ¡idiotas!" , enfatizaron desde la administración norteamericana.

El ultimátum de Trump, que vencerá este martes a las 21 (hora argentina), consiste en un freno entre los bombardeos, de ambas partes y de Israel, y la reapertura del estrecho de Ormuz una de las principales rutas de petróleo y gas del mundo. Desde el inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán la cotización del crudo solo bajó cuando Trump anunció la tregua.

Ante esta situación, el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian , le respondió a Trump: " Más de 14 millones de iraníes orgullosos se han inscrito hasta ahora para sacrificar sus vidas en defensa de Irán" señaló en un primer momento en su cuenta de X. En este sentido, remarcó que "yo también he estado, estoy y seguiré estando comprometido a dar mi vida por Irán".

"Solo el presidente sabe lo que hará", advirtió la Casa Blanca, a horas de que venza el ultimátum de Trump a Irán

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó el plazo que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, le dio a Irán para que reabra el estrecho de Ormuz y así poner fin a la guerra. Ante consultas sobre el posible uso de armas nucleares, advirtió: "Solo el presidente sabe dónde están las cosas y lo que hará".

"El régimen iraní tiene hasta las hasta las 20 para cumplir el momento y llegar a un acuerdo con Estados Unidos", sentenció la funcionaria, en declaraciones a la agencia AFP.

En sus redes sociales, el mandatario estadounidense publicó el lunes que "toda una civilización morirá esta noche, para no volver jamás". Además, amenazó con ataques directos si fracasan las negociaciones, al señalar que estaba "considerando volarlo todo" y apoderarse del petróleo.

A pesar del tono beligerante, el presidente norteamericano dejó una puerta abierta a la diplomacia. "No quiero que eso ocurra, pero probablemente ocurrirá", aclaró. Luego, añadió: "Sin embargo, ahora que tenemos un cambio de régimen completo y total, en el que prevalecen mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas, quizá pueda ocurrir algo revolucionariamente maravilloso, ¿quién sabe?".

En esa misma serie de mensajes, el jefe de Estado anticipó un desenlace inminente para Medio Oriente. "Descubriremos esta noche, uno de los momentos más importantes en la larga y compleja historia del mundo", posteó. Para finalizar su idea, escribió: "47 años de extorsión, corrupción y muerte, finalmente terminarán. Dios bendiga al gran pueblo de Irán".