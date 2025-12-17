17 de diciembre de 2025 Inicio
Muerte y misterio en Miami: encontraron a una mujer en el freezer de un comercio

El cuerpo de Helen Massiell Garay Sánchez, médica de 32 años de origen nicaragüense, fue hallado por un empleado en un local de la cadena Dollar Tree. Las autoridades investigan las circunstancias de su muerte.

El cuerpo de Helen Massiell Garay Sánchez fue hallado en un freezer en Miami.

La ciudad estadounidense de Miami fue inesperado escenario de un conmocionante y macabro hallazgo durante este fin de semana, cuando una médica fue encontrada muerta en circunstancias misteriosas dentro de un freezer en una sucursal de la cadena de tiendas de descuento Dollar Tree.

La pareja fue hallada sin vida.
El cuerpo de Helen Massiell Garay Sánchez, de 32 años, de origen nicaragüense, fue hallado por un empleado alrededor de las 8 del domingo. La mujer había entrado al local el sábado por la noche, pero no hizo ninguna compra.

Según determinó la investigación, llegó a una zona del local restringida para empleados donde había un freezer, y se quedó allí toda la noche.

Su cuerpo fue encontrado sin vida por un empleado a la mañana siguiente. Según CBS, estaba desnuda. Las circunstancias de su muerte siguen siendo investigadas, ya que las autoridades de la cadena confirmaron que no era empleada.

Sí se descartó que hubiera habido un acto criminal en su muerte, ya que que no parece haber sido obligada a entrar al congelador. Ahora se apunta a conocer si existió alguna cuestión de salud mental que la llevara a tomar esa decisión.

Macabro hallazgo en una tienda de Miami: "Fue una madre amorosa de dos hijos"

La familia de Garay Sánchez abrió una colecta en el sitio GoFundMe para trasladar sus restos a Nicaragua. "Dedicó su vida a la medicina, siendo reconocida como anestesióloga especialista en cardiopatías congénitas cuyo trabajo brindó esperanza y sanación a innumerables niños y familias. Su compasión, habilidad y compromiso con salvar vidas jóvenes definieron tanto su carrera como su carácter", describe la publicación.

"Más allá de su profesión, fue una madre amorosa de dos hijos, quienes permanecen en Nicaragua y eran el centro de su mundo. Su fortaleza, calidez y amor inquebrantable por su familia siempre serán recordados", añade.

"La Dra. Helen Garay falleció tras un trágico accidente mientras estaba en el extranjero. El mayor deseo de su familia es llevarla de regreso a Nicaragua para que reciba un funeral y descanso final apropiados, rodeada de sus seres queridos. Actualmente, la familia está recaudando fondos para cubrir los costos de repatriación, transporte y servicios funerarios en Nicaragua. Cualquier contribución, sin importar la cantidad, ayudará a honrar su vida y legado y a apoyar a sus hijos en este momento devastador", concluye el texto.

