El Papa León XIV expresó su preocupación por Oriente Medio: "Elevo mi súplica por un urgente retorno al diálogo"

El sumo pontífice se pronunció durante el ángelus e hizo un llamado urgente a la paz en medio de los ataques a Irán, Pakistán y Afganistán advirtiendo sobre el riesgo de un “abismo irreparable”. “La paz no se construye con armas, sino mediante un diálogo razonable”, agregó.

El Papa León XIV pidió que se evite un “abismo irreparable”actuando con diplomacia y promoviendo el bien de los pueblos

El Papa León XIV pidió que se evite un "abismo irreparable" actuando con diplomacia y promoviendo el bien de los pueblos

En medio de la creciente escala de violencia en Medio Oriente, el papa León XIV se pronunció al respecto donde manifestó su “profunda preocupación” e hizo un llamamiento de urgente de paz.

Vladimir Putin condenó el asesinato de Jameneí y acusó a Estados Unidos de violar el derecho internacional
Putin condenó el asesinato de Khamenei y acusó a EEUU de violar el derecho internacional

Durante el rezo del Ángelus dominical, no dejó pasar la oportunidad de pronunciarse sobre los ataques a Irán, Pakistán y Afganistán donde se están viviendo horas dramáticas y exhortó a los líderes internacionales a abandonar las amenazas para dar lugar al diálogo.

“Ante la posibilidad de una tragedia de enormes proporciones, pido a las partes implicadas que asuman su responsabilidad moral y paren la espiral de violencia antes de que se convierta en un abismo irreparable”, expresó ante los fieles congregados en el Vaticano.

En un mensaje expresado durante el segundo domingo de Cuaresma, el Papa remarcó que la estabilidad no puede depender del poder bélico ni de la destrucción mutua. “La estabilidad y la paz no se construyen con amenazas mutuas, ni con armas, que siembran destrucción, dolor y muerte, sino solo a través de un diálogo razonable, auténtico y responsable”

Por otra parte, instó a que “la diplomacia recupere su papel y se promueva el bien de los pueblos, que anhelan una convivencia pacífica”.

El escenario de conflicto no fue el único eje de sus palabras, ya que también dedicó un espacio para pedir por un "urgente retorno al diálogo" en los enfrentamientos entre Pakistán y Afganistán. Asimismo, el Pontífice aseguró su cercanía con Brasil tras las inundaciones en Minas Gerais y saludó a una delegación de Camerún, país que planea visitar en el mes de abril.

En su cierre, León XIV fue tajante sobre la necesidad de acuerdos basados en la justicia, concluyendo que solo la concordia puede sanar las heridas entre los pueblos en conflicto.

Ataque en Medio Oriente: cómo creció el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán

Los enfrentamiento comenzaron este sábado después que Israel y Estados Unidos llevaran a cabo una serie de ataques aéreos coordinados sobre la capital iraní y otras zonas estratégicas.

En respuesta, Irán lanzó ofensivas contra territorio israelí y contra varios países del Golfo que albergan bases militares estadounidenses.

Horas más tarde, confirmaron la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei, quien gobernó el país durante casi 37 años.

Ante este escenario de alta tensión internacional, el Santo Padre insistió en que el único camino viable es el diálogo sincero y responsable, capaz de frenar la violencia y abrir perspectivas reales de reconciliación y estabilidad para toda la región.

