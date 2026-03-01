Pakistán: nueve muertos y más de 20 heridos tras disturbios y enfrentamientos frente al consulado de EEUU en Karachi Manifestantes intentaron irrumpir en la sede diplomática en la principal ciudad del país y se enfrentaron con fuerzas de seguridad. Por + Seguir en







Al menos 9 personas murieron y unas 25 resultaron heridas este domingo durante violentos enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas policiales y paramilitares frente al consulado de Estados Unidos en Karachi, la mayor ciudad de Pakistán. El episodio se produjo cuando una multitud intentó avanzar sobre el edificio diplomático y fue repelida por los efectivos de seguridad.

Autoridades sanitarias del principal hospital público confirmaron que inicialmente ingresaron seis personas fallecidas y varios heridos, algunos en estado crítico. Con el correr de las horas, el número de víctimas fatales se elevó a nueve tras el deceso de tres heridos graves.

Los disturbios ocurrieron pocas horas después de un ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, en el que, según informaciones difundidas, murió el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Khamenei. El hecho generó protestas y convocatorias en distintos puntos del país.

Desde la embajada estadounidense en Pakistán señalaron que seguían de cerca las manifestaciones registradas frente a sus sedes en Karachi y Lahore, así como llamados a protestar en Islamabad y Peshawar. También recomendaron a sus ciudadanos evitar concentraciones, mantenerse informados y extremar las medidas de precaución.