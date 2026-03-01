Pakistán: nueve muertos y más de 20 heridos tras disturbios y enfrentamientos frente al consulado de EEUU en Karachi

Al menos 9 personas murieron y unas 25 resultaron heridas este domingo durante violentos enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas policiales y paramilitares frente al consulado de Estados Unidos en Karachi, la mayor ciudad de Pakistán. El episodio se produjo cuando una multitud intentó avanzar sobre el edificio diplomático y fue repelida por los efectivos de seguridad.
Autoridades sanitarias del principal hospital público confirmaron que inicialmente ingresaron seis personas fallecidas y varios heridos, algunos en estado crítico. Con el correr de las horas, el número de víctimas fatales se elevó a nueve tras el deceso de tres heridos graves.
Los disturbios ocurrieron pocas horas después de un ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, en el que, según informaciones difundidas, murió el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Khamenei. El hecho generó protestas y convocatorias en distintos puntos del país.
Desde la embajada estadounidense en Pakistán señalaron que seguían de cerca las manifestaciones registradas frente a sus sedes en Karachi y Lahore, así como llamados a protestar en Islamabad y Peshawar. También recomendaron a sus ciudadanos evitar concentraciones, mantenerse informados y extremar las medidas de precaución.
Por su parte, el alto funcionario policial Irfan Baloch indicó que los manifestantes lograron acercarse al perímetro del consulado, aunque fueron finalmente dispersados. Según afirmó, la situación quedó bajo control de las fuerzas de seguridad.