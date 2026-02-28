Irán atacó el aeropuerto de Dubai tras los bombardeos de Estados Unidos e Israel

En represalia a los ataques que mataron al líder supremo, Alí Jamenei, las fuerzas iraníes lanzaron misiles contra otros países árabes. Dos de ellos golpearon la terminal; derivaron en una evacuación masiva y la suspensión total de vuelos.

El conflicto en Medio Oriente terminó de estallar este sábado tras los bombardeos de Estados Unidos e Israel a territorio iraní. En respuesta, Irán atacó puntos estratégicos en distintos países árabes. En Dubái, el aeropuerto tuvo que ser evacuado y se cancelaron todos los vuelos programados tras lo que habría sido el impacto de dos misiles.

Se multiplican las imágenes del ataque a este concurrido lugar en redes sociales y medios masivos del mundo. En algunos videos se puede ver a personas que corren atemorizadas y ensangrentadas sin entender lo que sucede. En otros materiales que circulan en internet, se aprecia la caída de la mampostería de la terminal aeroportuaria de los Emiratos Árabes Unidos.

Según publicó Página12, las autoridades aeroportuarias informaron sobre el estado de las instalaciones tras la explosión del proyectil. "El aeropuerto de Dubái confirma que una explanada del Dubai International sufrió daños menores en un incidente que fue rápidamente contenido", comunicó el organismo oficial. El texto detalló que cuatro trabajadores recibieron atención médica por diversas heridas.

En tanto, el Ministerio de Defensa emiratí contabilizó el ingreso de 137 misiles y 209 drones de origen iraní sobre su territorio. La mayoría de los artefactos resultaron interceptados por los sistemas de defensa locales. Sin embargo, otros proyectiles impactaron en sitios icónicos como el hotel Burj Al Arab y la base de Al Dhafra.

Desde Israel también confirmaron que hubo víctimas fatales. "Soldados del Comando del Frente Doméstico, tanto en activo como reservistas, fueron desplegados y están operando en varios puntos de impacto a la vez, llevando a cabo amplias búsquedas y labores de rescate", informaron desde las fuerzas armadas israelíes.

El ataque al hotel 7 estrellas en Dubái

El ostentoso y emblemático hotel Burj Al Arab, el único de 7 estrellas en todo el mundo, que también se ubica en Dubái, fue atacado pasadas las 20 en esa ciudad. Un dron suicida habría explotado en cercanías a su estructura. "Parece que los restos de un dron iraní cayeron contra este hotel tan lujoso", informó Gabriel Michi en C5N. "En este momento se encuentran apagando las llamas", agregó en cuanto a lo que sucedía horas después del impacto.

Por otro lado, los residentes de Abu Dabi notificaron fuertes explosiones y columnas de humo cerca de la base militar de Al Dhafra, donde permanecen estacionadas tropas de los Estados Unidos. El despliegue de los sistemas de contingencia permitió la evacuación previa de la mayoría de las terminales civiles.

Irán dispara contra todos y no tiene un respaldo aliado en la región

Gabriel Michi, periodista especializado en asuntos internacionales, dio su visión en C5N y explicó que Irán se encuentra en desventaja, ya que no tiene aliados en la zona. "Se calcula, según las informaciones que tenemos, que hubo 224 muertos del lado de Irán. Y se habla de dos muertos del resto: una mujer que murió en Israel y un hombre que murió en Emiratos Árabes", describió Michi. "Irán es un país que está muy solo regionalmente", señaló.

En esa línea, agregó que "al haber atacado a varios países de sus alrededores, se aísla bastante más". Además, Michi mencionó una de las principales amenazas que tiene en Medio Oriente: "Irán es un país gobernado por chiítas. Arabia Saudita es sunita y tiene un enfrentamiento histórico con Irán".