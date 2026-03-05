Gran Hermano 2026: se filtró un escándalo de uno de los participantes más polémicos y podría ser eliminado Un miembro de la casa enfrenta un conflicto judicial millonario, sumando nuevas polémicas que ponen en jaque su perfil como jugador y su permanencia dentro del reality. + Seguir en







El gran comienzo de Gran Hermano Generación Dorada 2026.

Brian Sarmiento es uno de los participantes más polémicos de la nueva edición de Gran Hermano. El exfutbolista enfrenta una demanda por incumplir la cuota alimentaria de su hija durante 22 meses. El monto adeudado a su expareja, Jazmín “Tessie” Poza, superaría los 12,7 millones de pesos. Según trascendió, se solicitó que los ingresos del jugador en el programa sean retenidos para cubrir la deuda. Mientras Brian Sarmiento intenta consolidar su perfil como estratega dentro de la casa más famosa del país, el jugador se encuentra envuelto en nuevas polémicas que complican la opinión del público y ponen en riesgo su continuidad en Gran Hermano Generación Dorada.

El exfutbolista tiene una denuncia de su expareja Jazmín “Tessie” Poza por incumplir con el pago de la cuota alimentaria de su hija de 10 años. La situación legal del exfutbolista es crítica; el reclamo se basa en la falta de pago durante 22 meses, acumulando una deuda que, al día de hoy, superaría los 12,7 millones de pesos.

Brian Sarmiento 25-7-23 (2).png El participante Brian Sarmiento ya se vio envuelto en varias polémicas desde que comenzó el reality hace casi dos semanas. En declaraciones públicas, Poza sostuvo que si bien “nunca fue violento, ni desde el insulto”, ejerció violencia “de forma económica”. A pesar de que la justicia había fijado una suma mensual de 300 dólares, el participante habría evadido sus responsabilidades financieras durante casi dos años.

Según trascendió, la madre de la menor solicitó un embargo preventivo sobre el sueldo que Sarmiento percibe por su estadía en el programa de Telefe para llegar a cubrir de forma progresiva la cifra adeudada.

Cuánto dinero gana Brian Sarmiento en Gran Hermano 2026 Brian Sarmiento.png En el streaming El Ejército de La Mañana, se reveló que Sarmiento estaría cobrando un cachet diferencial de 1,5 millones de pesos por semana por su participación en Gran Hermano, una cifra que triplica lo que perciben otros concursantes. Ante esta disparidad, la defensa de Poza habría presentado una medida cautelar para que la producción del programa derive esos fondos directamente a la manutención de la menor.

Según se mencionó en el mismo streaming, el letrado que representa al participante del reality habría tomado la decisión de aceptar el pedido de Poza, destinando, por lo pronto, el primer sueldo que reciba Brian directamente a la cuota alimentaria de su hija.