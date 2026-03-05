5 de marzo de 2026 Inicio
Atención vehículos sin TelePASE: el peaje en accesos Norte y Oeste costará el doble con pago manual

El Gobierno autorizó los nuevos cuadros tarifarios, con subas desde 42%, que comenzarán a aplicarse el fin de semana, con el incentivo al uso del pago automático como instancia previa a la implementación del sistema de libre flujo (free flow).

Por
Los peajes del Acceso Oeste y Acceso Norte sufren una nueva suba.

El boleto de colectivo vuelve a aumentar tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la provincia.
Ya rige el aumento de colectivos, subtes y peajes porteños: los nuevos valores

La medida se implementó a través de la Resolución 297/2026 de la Dirección Nacional de Vialidad, publicada este jueves en el Boletín Oficial con la firma de su titular, Marcelo Campoy.

El texto señala que los incrementos son producto del fin de la suspensión de actualizaciones, medida que se había aprobado a mediados de 2024. Ante esto, en enero de este año las empresas Autopistas del Sol S. A., a cargo del Acceso Norte, y Grupo Concesionario del Oeste S. A., administradora del Acceso Oeste, habían solicitado la revisión de las tarifas.

Además, remarca que el cobro de hasta el doble de la tarifa a los usuarios que utilicen las vías manuales/electrónico, "posibilitará la transición progresiva para el uso del TelePASE como paso previo a la implementación del free flow (libre flujo) conforme a la normativa vigente, del mismo modo que se encuentra previsto para la Red Federal de Concesiones".

Con la actualización de 42% promedio, la tarifa mínima en hora pico para los autos pasa a $2.385,97 en la Panamericana y en el Acceso Oeste. Sin Telepase, el alza llega al 100%.

Peajes en Panamericana y Acceso Oeste: las tarifas con TelePASE a partir del 7 de marzo

Con el nuevo esquema tarifario que aplicará el Gobierno, los valores de los peajes con TelePASE en Acceso Norte (Panamericana) y Oeste son:

  • Motos: $497,08 (y $596,49 en hora pico).
  • Vehículos de hasta 2 ejes y hasta 2,10 metros de altura: $994,15 ($1192,99 en hora pico).
  • Vehículos de hasta 2 ejes y más de 2,10 metros de altura o rueda doble: $1988,30 ($2385,97 en hora pico).
  • Vehículos de 3 o 4 ejes y hasta 2,10 metros de altura: $1988,30 ($2385,97 en hora pico).
  • Vehículos de 3 o 4 ejes y más de 2,10 metros de altura o rueda doble: $2982,44 ($3578,96 en hora pico).
  • Vehículos de 5 o 6 ejes: $3976,59 ($4771,95 en hora pico).
  • Vehículos de más de 6 ejes: $4970,74 ($5964,94 en hora pico).

Peajes en Panamericana y Acceso Oeste: cuánto cuesta sin TelePASE

Desde este 7 de marzo, los valores de los peajes en Panamericana y Acceso Oeste con la modalidad de pago manual (sin TelePASE) son los siguientes:

  • Motos: $1000 (y $1200 en hora pico).
  • Vehículos de hasta 2 ejes y hasta 2,10 metros de altura: $2000 ($2400 en hora pico).
  • Vehículos de hasta 2 ejes y más de 2,10 metros de altura o rueda doble: $4000 ($4800 en hora pico).
  • Vehículos de 3 o 4 ejes y hasta 2,10 metros de altura: $3600 ($4800 en hora pico).
  • Vehículos de 3 o 4 ejes y más de 2,10 metros de altura o rueda doble: $6000 ($7200 en hora pico).
  • Vehículos de 5 o 6 ejes: $8000 ($9600 en hora pico).
  • Vehículos de más de 6 ejes: $10.000 ($12.000 en hora pico).

Acceso Norte y Acceso Oeste: los peajes que aumentan el 7 de marzo

  • Acceso Oeste: República; Posadas; Dolores Prats; Derqui; Vergara; Santa Rosa; Barcala; Ituzaingó; Martín Fierro; Brandsen; Quinta; Buen Ayre; Malvinas; San Fernando; General Rodríguez; J.J. Castro; Del Rodeo y Luján.
  • Acceso Norte: Debenedetti; Márquez; Tigre; Capitán Juan de San Martín; Camino Real; Buen Ayre; Ruta 202; Belgrano; Ruta 197; Campana y Pilar.

Cómo adherirse a TelePASE

Siguiendo estos sencillos pasos podrás tener tu TelePASE:

  • Ingresar a telepase.com.ar y completando el formulario.
  • Allí podrás elegir el envío del dispositivo a domicilio o acercarte con el vehículo declarado a cualquiera de los Centros de Colocación.
Embed - No tengo TelePase, ¿Cómo me adhiero? // Consumidor Final

