Faustino Oro perdió y no logró convertirse en el Gran Maestro más joven del ajedrez El niño prodigio del deporte disputó el torneo Aeroflot Open 2026 de Moscú, en Rusia. En una emocionante partida, cayó ante el ruso Aleksey Grebnev y no pudo romper el récord de la Federación Internacional de Ajedrez. Por + Seguir en







Faustino Oro, a punto de hacer historia.

Con apenas 12 años, Faustino Oro quedó a un paso de convertirse en el Gran Maestro más joven de la historia del ajedrez. El oriundo de San Cristóbal no pudo contra el ruso Alekséi Grebnev en el Aeroflot Open de Moscú, por lo que pudo batir el récord de la Federación Internacional de Ajedrez.

El joven, nacido en el barrio porteño de San Cristóbal, había comenzado el torneo un poco torcido tras haber perdido su invicto frente al ruso Ivan Rozum. Afortunadamente reaccionó rápidoy encadenó dos triunfos clave: primero superó al indio Lad Mandar Pradip y luego al azerbaiyano Shiroghlan Talibov, resultados que lo mantienen en carrera por el histórico objetivo.

Gracias a ese rendimiento, Oro, que había comenzado el torneo en el puesto 35 del ranking inicial, escaló hasta la posición 22. Hasta la última partida sumaba cuatro victorias, tres empates y una sola derrota, con un ranking de 2567 puntos según los datos oficiales del certamen.

Después de una atrapante partida, Alekséi Grebnev, de 19 años y rankeado del puesto 100 del mundo logró superar al argentino, que jugó con piezas negras y sobre el final decidió arriesgarlo todo.