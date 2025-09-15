15 de septiembre de 2025 Inicio
Cuándo y dónde será el funeral de Charlie Kirk: Donald Trump confirmó que asistirá

El influencer de ultraderecha fue asesinado tras recibir un disparo en un acto en Utah y la organización que fundó anunció los detalles de la ceremonia.

Charlie Kirk tenía 31 años.

La organización juvenil conservadora Turning Point USA, fundada por Kirk, detalló en su sitio web que el funeral del activista que tenía 31 años se realizará el domingo en el estadio State Farm, situado en Arizona, donde el equipo de fútbol americano Arizona Cardinals ejerce la localía. La ceremonia comenzará a las 11 y las puertas abrirán a las 8.

En tanto, en diálogo con un grupo de periodistas, Trump confirmó que acudirá al rito. "Me han pedido ir y pienso que tengo la obligación de hacerlo. He escuchado que será el próximo fin de semana. Cuando sea, yo iré", expresó.

Previamente, el republicano había lamentado el fallecimiento de Kirk en la red social Truth Social: "El gran, e incluso legendario, Charlie Kirk ha fallecido. Nadie entendía ni tenía el corazón de la juventud de los Estados Unidos de América mejor que Charlie. Era querido y admirado por TODOS, especialmente por mí, y ahora ya no está con nosotros".

Kirk había sido invitado por un grupo estudiantil para disertar en un evento cuando recibió un tiro desde un edificio del campus, ubicado a unos 200 metros. Era una de las figuras más reconocidas del movimiento conservador estadounidense, particularmente entre los jóvenes.

Revelaron una macabra advertencia del presunto asesino de Charlie Kirk: "Tengo la oportunidad y la voy a aprovechar"

El director del FBI, Kash Patel, dio detalles de la investigación sobre Tyler Robinson, el hombre detenido por el asesinato del militante de ultraderecha Charlie Kirk. Además de haber encontrado rastros de ADN, determinaron que antes del ataque había escrito una nota en la que anticipaba que iba a "eliminar" al activista aliado de Donald Trump.

"Puedo informar hoy que las pruebas de ADN de la toalla que envolvía el arma de fuego y del destornillador dieron positivo para el sospechoso detenido", expresó Patel en Fox News, en relación a los objetos encontrados en el techo desde donde se disparó y la zona por donde escapó el detenido.

Sin embargo, lo más llamativo fue una nota de papel en la que Robinson había anticipado el ataque. "Tengo la oportunidad de eliminar a Charlie Kirk y la voy a aprovechar", decía el mensaje.

"Tenemos pruebas que demuestran lo que había en la nota. La escribió antes del tiroteo y estaba en la casa del sospechoso. Aunque fue destruida, encontramos pruebas forenses de ella y hemos confirmado lo que decía debido a nuestra postura agresiva en las entrevistas en el FBI", reveló el director del organismo de investigación.

