16 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Lula da Silva se plantó contra Estados Unidos: "No aceptamos imposiciones de ningún gobierno"

El presidente de Brasil cuestionó a la administración encabezada por Donald Trump, luego de las advertencias por posibles sanciones tras la condena a Jair Bolsonaro.

Por
Lula da Silva

Lula da Silva, presidente de Brasil.

Redes Sociales
Lula da Silva, presidente de Brasil.
Te puede interesar:

Lula destacó la condena a Bolsonaro y cruzó a Trump: "No fue una caza de brujas"

En diálogo con la agencia ANSA, Lula remarcó la autonomía de Brasil. "Estoy seguro de que construiremos las bases de un país más justo, un país donde todos sean tratados con respeto y que podremos transmitir a quienes dudan de Brasil, que Brasil es un país soberano, un país con un solo dueño, y el dueño de este país es el pueblo brasileño", aseveró.

Lula da Silva y Jair Bolsonaro
Lula da Silva junto a Jair Bolsonaro.

Lula da Silva junto a Jair Bolsonaro.

Previamente, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, marcó en diálogo con un medio local que su país podría informar "medidas adicionales" contra Brasil en la próxima Asamblea General de la ONU y señaló que en el país vecino "el Estado de derecho se está desintegrando".

En tanto, la Cancillería brasileña confirmó que se quejó ante la ONU por una demora en la entrega de visas a la delegación que acudirá a la Asamblea, que se llevará a cabo en la próxima semana.

Lula da Silva destacó la condena a Jair Bolsonaro y cruzó a Donald Trump

El presidente de Brasil, Lula da Silva, destacó la condena que recibió el exmandatario de ese país Jair Bolsonaro de parte del Supremo Tribunal Federal y la definió como una "decisión histórica". Además, le respondió a su par de Estados Unidos, Donald Trump, y afirmó que "no fue una 'caza de brujas'".

En un artículo publicado por el diario estadounidense The New York Times, Lula remarcó el fallo del máximo tribunal del país vecino, que condenó a Bolsonaro a 27 años y 3 meses de prisión por el intento de golpe de Estado en 2022. "Estoy orgulloso de la Corte Suprema por su decisión histórica", expresó.

En tal sentido, expuso su desacuerdo con Trump, quien había advertido que hubo una "'caza de brujas'" contra el líder del Partido Liberal. "El fallo fue el resultado de procedimientos llevados a cabo de acuerdo con la Constitución de Brasil de 1988, promulgada tras dos décadas de lucha contra una dictadura militar", remarcó el mandatario brasileño en esta línea.

"Meses de investigaciones descubrieron planes para asesinarme a mí, al vicepresidente y a un juez de la Corte Suprema", aseveró.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Jair Bolsonaro. 

Jair Bolsonaro fue condenado por el intento de golpe de Estado a Lula da Silva

Jair Bolsonaro podría enfrentar una pena de más 40 años de prisión.

Juicio a Bolsonaro: un magistrado votó en contra de la condena y le puso suspenso al desenlace

La Fiscalía señaló a Bolsonaro como el líder de la conspiración.

Juicio a Bolsonaro: dos jueces votaron a favor de condenarlo por intento de golpe de Estado contra Lula

Jair Bolsonaro fue internado de urgencia luego de descompensarse en su arresto domiciliario.

Jair Bolsonaro fue internado de urgencia luego de descompensarse en su arresto domiciliario

Tyler Robinson, el acusado por el crimen de Charlie Kirk.

La Fiscalía pedirá pena de muerte para el presunto asesino de Charlie Kirk

El mandatario aseguró que ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido.

Estados Unidos contra Venezuela: Donald Trump confirmó que el ejército atacó una tercera embarcación con drogas

Rating Cero

El exparticipante de GH quedó tendido en la vereda prodducto del impacto.

Mientras Thiago Medina lucha por su vida, dieron detalles del auto involucrado en el choque: "No estaría habilitado"

Ángel De Brito quedó en evidencia tras el cruce de Momi Giardina.

Ángel De Brito fue desmentido: Momi Giardina se queda en MasterChef Celebrity

Las dos figuras comparten un programa en un canal de stream.

En medio de los rumores de romance, Marcos Giles envió un insólito mensaje a Ángela Torres

Alberto Cormillot se encargó de explicar cómo puede vivir Thiago Medina sin bazo.
play

Alberto Cormillot lanzó un esperanzador análisis sobre la salud de Thiago Medina: "Puede vivir"

Mauro Icardi quedó expuesto al reciclar un mensaje de Wanda Nara para la China Suárez.

Icardi recicló una publicación con Wanda y se la dedicó a la China: "Diez años después"

Fue un éxito en 2004 y gracias a Netflix, esta película de Denzel Washington vuelve a estar en tendencia.
play

Es una película del 2004, está en Netflix y te hace llorar como ninguna

últimas noticias

Jair Bolsonaro fue internado de urgencia luego de descompensarse en su arresto domiciliario.

Jair Bolsonaro fue internado de urgencia luego de descompensarse en su arresto domiciliario

Hace 43 minutos
El exparticipante de GH quedó tendido en la vereda prodducto del impacto.

Mientras Thiago Medina lucha por su vida, dieron detalles del auto involucrado en el choque: "No estaría habilitado"

Hace 43 minutos
Ángel De Brito quedó en evidencia tras el cruce de Momi Giardina.

Ángel De Brito fue desmentido: Momi Giardina se queda en MasterChef Celebrity

Hace 1 hora
José Luis Espert, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. 

Ya tiene fecha el debate en comisión de Diputados sobre el Presupuesto 2026

Hace 1 hora
Tyler Robinson, el acusado por el crimen de Charlie Kirk.

La Fiscalía pedirá pena de muerte para el presunto asesino de Charlie Kirk

Hace 1 hora