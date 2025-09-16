Murió Robert Redford: dónde ver sus películas más recordadas

El actor fue uno de los más influyentes de Hollywood y su legado marcó uno de los momentos más importantes del cine.

Uno de los actores más destacados del mundo de Hollywood, Robert Redford, falleció a sus 89 años, pero su legado quedará para siempre , ya que fue protagonista de películas como Juego de Espías, Todos los hombres del presidente y El golpe, entre otras. ¿Dónde verlas?

El actor obtuvo el premio Oscar de la Academia y fue director de Gente corriente en 1981. Algunas de sus películas están en Netflix y Disney +. Actualmente, Netflix tiene: Una propuesta indecorosa y An unfinished life, mientras que Disney+ tiene Butch Cassidy and the Sundance Kid.

Una propuesta indecorosa trata sobre una joven pareja en crisis económica , apuesta sus últimos ahorros en un casino, con la esperanza de evitar perder su hogar. Tras una racha inicial de suerte, terminan perdiendo casi todo. Allí conocen a un millonario que ofrece un millón de dólares por pasar una noche con la esposa. Lo que parecía una solución se convierte en una amenaza para su relación y los arrastra a una profunda crisis.

An unfinished life es una película que muestra la vida de una joven viuda, harta del accionar de su pareja , huye con su hija al hogar de su exsuegro, un vaquero hosco que aún la culpa por la muerte de su hijo. El reencuentro, cargado de tensiones, se da en un rancho en decadencia. Allí, junto a su viejo amigo Mitch, Einar comienza a enfrentarse a su pasado. Poco a poco, las heridas se abren, pero también se inicia un camino hacia la redención.

Por último, Butch Cassidy and the Sundance Kid la historia se centra en Butch Cassidy y Sundance Kid lideran una banda en Wyoming conocida por robar sin matar. Pero el avance de la ley los obliga a huir tras un fallido asalto a un tren. Perseguidos sin tregua, cruzan montañas y ríos buscando escapar. Finalmente, se refugian con la novia de Sundance, donde surge un nuevo plan: huir a Bolivia.

De qué murió Robert Redford

El mundo del espectáculo está de luto por la repentina muerte de la leyenda de Hollywood, Robert Redford, producida este martes a sus 89 años en su residencia en Utah, Estados Unidos.

La noticia fue confirmada por Cindi Berger, directora ejecutiva de la agencia de publicidad Rogers & Cowan PMK, en un comunicado de prensa y replicada por The New York Time. Si bien aún se desconocen las causas de su deceso, el actor murió mientras dormía en las montañas a las afueras de Provo a la madrugada de 16 de septiembre.

El galán de la pantalla chica, que vivía en su casa de campo en Utah tras haberse retirado del cine en 2018, se destacó no solo como actor, sino también como director y activista muy influyente, creador del Instituto Sundance, y dejó un legado imborrable en la historia del cine.

El actor promovió causas ambientales e impulsó el movimiento cinematográfico independiente con sede en Sundance, que es uno de los festivales de cine independiente más importantes del mundo.