Cristina Kirchner: "Estamos ante un nuevo intento de destrucción del Estado y de las capacidades argentinas"

En el marco de una nueva conmemoración de la Noche de los Lápices y en la previa de la marcha universitaria, la exmandataria envió un audio a los cientos de estudiantes que se movilizaron por las calles de La Plata.

La marcha a 49 años de La Noche de los Lápices cerró en La Plata en la avenida 7 entre 58 y 59, frente al Ministerio de Infraestructura bonaerense, donde se montó un escenario para la realización de un acto que arrancó con un audio de la expresidenta Cristina Kirchner.

Desde el departamento en San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria, la exmandatario dijo —ante la atenta escucha de los estudiantes que marcharon— que cuando la invitaron a mandar un mensaje en su ciudad natal dos imágenes vinieron a su cabeza y una tenía que ver con uno de los jóvenes desaparecidos.

“La primera imagen es la de mi casa en La Plata, la casa que era de mis viejos —dijo—, más precisamente la cocina de mi casa, donde conocía Claudito de Hacha, compañero de mi hermana del Colegio Nacional, uno de los compañeros desaparecidos”.

Recordó también que volvió a toparse con su nombre en Jerusalén. “Había un monolito en memoria de todos los judíos que habían desaparecido en Argentina durante la dictadura cívico-militar. Y yo me los puse a leer, y así leyendo encontré el nombre de Claudio. Allí supe que por su madre, Claudio era judío”, explicó.

Cristina Kirchner también recordó que también un 16 de septiembre, pero de 1955, fue derrocado el general Juan Domingo Perón. “Ambas imágenes para mí están definitivamente ligadas porque precisamente la dictadura cívico-militar que comenzó en el 76 no solo desapareció a estudiantes secundarios que luchaban por el boleto estudiantil junto a otros 30.000, sino que también hizo desaparecer a una Argentina donde el trabajo y la producción ordenaban la vida de las familias y la economía de nuestro país”.

Fue entonces que lo ligó con la situación actual. “Estamos ante un nuevo intento de destrucción del Estado y de las capacidades argentinas. Sumado a la estigmatización y a la supresión del adversario político, algo que vimos muy claramente en estas últimas elecciones en la provincia de Buenos Aires, bajo la consigna kirchnerismo nunca más”, analizó.

Finalmente cargó contra Javier Milei y su ideas, que —dijo— “son las mismas que nos repiten desde hace mucho tiempo los medios de comunicación hegemónicos, los sectores económicos concentrados, nacionales y extranjeros, desde hace mucho tiempo nos vienen repitiendo la misma cantinela”.

Descalificó las leyes impulsadas por el gobierno nacional como “verdaderos instrumentos del coloniaje que fueron redactados en los principales estudios jurídicos de la ciudad de Buenos Aires que asesoran a los grupos económicos tanto nacionales como extranjeros”.

Y cerró con un mensaje de cara al futuro: “Tengo plena confianza en ustedes, en los jóvenes de nuestro país que van a poder finalmente correr el velo para contar la verdadera historia y poder cambiarla de una vez por todas”.

Embed Hoy por la tarde en San José 1111 los secundarios de CABA recordando la Noche de los Lápices



Además, les comparto el audio que envié al acto central, realizado en la ciudad de La Plata. https://t.co/HEgXYw99Yz pic.twitter.com/CrscVx79OU — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) September 16, 2025

