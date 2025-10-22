22 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Estados Unidos confirmó que comprará poca carne argentina pero advirtió por la fiebre aftosa

La secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, ratificó que las importaciones desde la Argentina serán limitadas y condicionadas a garantías sanitarias estrictas. Washington insiste en que el riesgo de fiebre aftosa sigue siendo una preocupación para su industria ganadera.

Por
EEUU expuso la determinación tomada.

EEUU expuso la determinación tomada.

La secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, confirmó que su país comprará “poca carne argentina” y advirtió que cualquier apertura comercial deberá asegurar la protección sanitaria frente al riesgo de fiebre aftosa.

Netanyahu destacó la alianza entre Israel y Estados Unidos.
Te puede interesar:

Netanyahu recibió al vicepresidente de Trump, pero aclaró que Estados Unidos "no controla" a Israel

Rollins precisó que el diálogo con el Gobierno argentino continúa, aunque anticipó que el volumen de exportaciones será reducido. “No será mucho lo que compremos”, dijo la funcionaria, en declaraciones que moderan las expectativas del sector agroexportador argentino.

La advertencia apunta al control de la fiebre aftosa, una enfermedad erradicada oficialmente en la Argentina según la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), pero que sigue siendo motivo de cautela para Washington. “Argentina enfrenta un problema de fiebre aftosa y tenemos que garantizar que nuestra industria ganadera esté segura”, enfatizó Rollins.

Estados Unidos consume unas 12 millones de toneladas métricas de carne bovina al año, de las cuales 10 millones se producen localmente. El resto se importa bajo estrictos protocolos. “Este es un mercado muy matizado y muy complejo”, explicó Rollins, al remarcar que las restricciones buscan proteger el rodeo estadounidense.

La funcionaria también recordó que otros desafíos sanitarios, como el gusano barrenador del ganado proveniente de México, obligan a mantener controles estrictos de importación.

Según fuentes del Departamento de Agricultura citadas por CNBC, los equipos técnicos de ambos países trabajan en nuevos protocolos de trazabilidad y bioseguridad antes de autorizar cupos adicionales. El diálogo forma parte de un proceso de revisión de los estándares de importación, en el marco del acercamiento entre la administración de Donald Trump y el Gobierno argentino.

En paralelo, Rollins señaló que el gobierno republicano impulsa cambios en las pautas alimentarias para reducir el consumo de grasas saturadas y “hacer que Estados Unidos vuelva a ser saludable”.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

En el último mes, Estados Unidos atacó unas cinco lanchas cerca de las costas de Venezuela presuntamente vinculadas al narcotráfico.

Naciones Unidas condenó a Estados Unidos por sus ataques contra Venezuela

El Gobierno firmó acuerdos con el FBI para fortalecer la investigación criminal

El Gobierno firmó acuerdos con el FBI para fortalecer la investigación criminal

Estados Unidos atraviesa el segundo shutdown más largo de su  historia: causas y consecuencias

Estados Unidos atraviesa el segundo shutdown más largo de su historia: causas y consecuencias

El ajedrecista era conocido por sus seguidores en internet como Danya.
play

Quién era Daniel Naroditsky, el Gran Maestro de ajedrez y streamer, que murió de forma inesperada

Rodrigo Paz Pereira será el nuevo presidente de Bolivia.

Argentina y Estados Unidos felicitaron a Paz Pereira por su triunfo en Bolivia: "Un nuevo rumbo"

La reunión entre Putin y Trump no tenía fecha confirmada, pero iba a realizarse en Hungría.

Estados Unidos anunció que se suspendió la cumbre entre Donald Trump y Vladimir Putin

Rating Cero

Emilia Clarke estuvo de vacaciones en Argentina.

Emilia Clarke estuvo de paseo por Argentina: tomó mate y comió alfajorcitos de maicena

Una de las marcas más importantes de María Becerra es La Nena de Argentina.

María Becerra solucionó el problema con La Nena de Argentina: "Es su elección cuándo usarla"

Conocé los detalles del divorcio de los papás de la reconocida cantante y actriz

Cómo fue el divorcio de los padres de Miley Cyrus tras décadas de estar juntos

Ahora, llegó a gran N roja Ni una palabra, la película de suspenso y drama de 2001 que fue tendencia en pantalla grande y, actualmente, escaló rápidamente entre las más vistas. 
play

De qué se trata Ni una palabra, la película de suspenso con actores destacados que ahora está en Netflix

One Punch-Man es un fenómeno que ha captado la atención del público debido a su enfoque original. Ambientado en un mundo donde los héroes son profesionales con clasificaciones establecidas, la historia presenta al aparentemente sencillo Saitama, un héroe invencible.
play

One Punch-Man llega con una nueva temporada a Netflix: de qué se trata

Yanina Latorre se cansó de Wanda Nara y decidió exponerla en vivo.

Yanina Latorre explotó contra Wanda Nara: "Sos tan zorra..."

últimas noticias

Emilia Clarke estuvo de vacaciones en Argentina.

Emilia Clarke estuvo de paseo por Argentina: tomó mate y comió alfajorcitos de maicena

Hace 9 minutos
El acusado del doble femicidio y del crimen del chofer alentaba la violencia de género desde las redes sociales.

Denunciaron al sitio Varones Unidos creado por el femicida Pablo Laurta y piden "medidas urgentes"

Hace 19 minutos
El gobierno peruano declaró la emergencia para contener las protestas.

Perú declaró el estado de emergencia en Lima por la ola de violencia e inseguridad

Hace 55 minutos
Corea del Norte lanzó los misiles antes del viaje de Donald Trump.

Corea del Norte lanzó misiles balísticos en la previa del viaje de Trump a Asia

Hace 1 hora
En agosto la actividad económica registró una suba interanual del 2,4%

En agosto, la actividad económica registró una suba interanual del 2,4% gracias a la intermediación financiera

Hace 1 hora