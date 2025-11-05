5 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Estados Unidos atacó a otra supuesta narcolancha en el océano Pacífico: murieron dos personas

De esta manera, ya son 66 las víctimas fatales en las 17 ofensivas ordenadas por la Casa Blanca, desde inicios de septiembre. Aumenta la tensión en la región ante una posible guerra con Venezuela y Colombia.

Por
“Por dirección del presidente Donald Trump

“Por dirección del presidente Donald Trump, el Departamento de Guerra (Defensa) ha llevado a cabo un golpe cinético letal", aseguró el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

Dos personas murieron el pasado martes después de que Estados Unidos realizara un nuevo ataque extrajudicial contra una supuesta lancha que trasladaba drogas en el oceáno Pacífico. El secretario de Defensa norteamericano, Pete Hegseth, confirmó la ofensiva mediante su cuenta oficial de la red social X. De esta manera, las víctimas fatales ascendieron a 66 casos y se produjo una nueva escalada de tensiones en Latinoamérica.

Donald Trump habló en Miami.
Te puede interesar:

Trump habló tras el triunfo de Mamdani: "Mientras yo esté, Estados Unidos no se volverá comunista

“Por dirección del presidente Donald Trump, el Departamento de Guerra (Defensa) ha llevado a cabo un golpe cinético letal contra una embarcación operada por una organización designada como terrorista", aseguró Hegseth en una publicación en la que también compartió el momento en el que la embarcación fue impactada por un misil. Como en todos los ataques anteriores, el funcionario norteamericano no identificó a las víctimas fatales de la ofensiva ni pruebas de la carga que transportaban.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SecWar/status/1985863010376642677&partner=&hide_thread=false

Según el secretario de Defensa, el ataque fue realizado en aguas del Pacífico oriental y no hubo daños ni heridos entre las fuerzas estadounidenses. “Encontraremos y eliminaremos a cualquier embarcación que tenga intención de transportar drogas a Estados Unidos y envenenar a nuestros ciudadanos. Proteger la patria es nuestra gran prioridad. Ningún cartel terrorista tiene ninguna posibilidad frente a los militares estadounidenses”, sostuvo.

Con este último ataque, ya fueron 17 los perpetrados por las fuerzas armadas estadounidenses contra embarcaciones que navegaban cerca de las costas de Venezuela y Colombia.

Semanas atrás, la Casa Blanca envió al portaaviones nuclear Gerald Ford, el más poderoso de su flota, decena de barcos y más de diez mil soldados. Esta situación aumentó la tensión con los mandatarios latinoamericanos ante una posible intervención terrestre por parte de Washington y una declaración de guerra abierta.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El viaje de los actores marca un paso importante en la consolidación de su historia de amor.

¡Amor en Nueva York! Dai Fernández y Nico Vázquez viajaron juntos a Manhattan

Polemica: Marcos Galperin repudió al nuevo alcalde de Nueva York

Polémica: Marcos Galperin repudió al nuevo alcalde de Nueva York

Mamdani ganó las elecciones a pesar de las amenazas de Trump.

El ascenso de Zohran Mamdani: a 24 años del 11S, Nueva York eligió su primer alcalde musulmán

Javier Milei hablará el jueves en la Cena de Gala de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) en su décimo cuarto viaje a Estados Unidos.

Milei viaja a EEUU por 14° vez: sin encuentro con Trump, de qué se trata el evento al que asistirá

Mamdani, primer alcalde de Nueva York de origen musulmán.

Musulmán y demócrata: Zohran Mamdani es elegido como nuevo alcalde de Nueva York

El avión despegó con destino a Honolulu, en Hawái.

Imágenes brutales: un avión se estrelló en Estados Unidos tras despegar del aeropuerto de Louisville

Rating Cero

Pachu Peña se divorció de Felicitas Isse Moyano tras más de 20 años juntos.

Pachu Peña se separó tras casi 20 años de relación: quién es su nueva novia

La cantante colombiana expresó su emoción por este nuevo hito en su carrera.

"Siento que apenas estoy comenzando": Shakira recibió el Global Touring Icon de Billboard por su histórica gira Las Mujeres Ya No Lloran

Morrissey canceló su show en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Morrissey canceló su show en Buenos Aires: cómo pedir el reembolso de las entradas

Juan Di Natale y Lizy Tagliani estarán al frente de los Martín Fierro de Cable.

Juan Di Natale y Lizy Tagliani conducirán los Martín Fierro de Cable

Todas las fragancias fueron diseñadas sin distinción de género.

Este es el perfume favorito de Maluma: cuánto sale en Argentina

Johnny Depp dirigió la película Modigliani, tres días en Montparnasse.
play

Johnny Depp llega a la Argentina: presentará su nueva película en cines

últimas noticias

Jair Bolsonaro fue condenado por la Justicia de Brasil.

Brasil: piden evaluar el estado de salud de Jair Bolsonaro antes de encarcelarlo

Hace 14 minutos
El despido fue criticado por el Consejo Nacional del Colegio de Periodistas italiano, en donde expresaron su “desconcierto” ante estos hechos.

Un periodista italiano fue despedido por preguntar si "Israel debería reconstruir la Franja de Gaza"

Hace 15 minutos
El plan Buenos Aires 24 horas se focaliza en ocho puntos neurálgicos de la vida nocturna porteña.

La Ciudad extiende el horario del transporte público y refuerza la seguridad para impulsar la economía nocturna

Hace 15 minutos
Milei cantando en el Movistar Arena.

Milei, víctima de una fake news: el Presidente celebró una supuesta invitación de AC/DC para cantar en River

Hace 17 minutos
El hecho se produjo en Neuquén.

Su madre fue víctima de femicidio y la Justicia aceptó que sea adoptada por el padre de sus hermanos

Hace 17 minutos