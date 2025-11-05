Estados Unidos atacó a otra supuesta narcolancha en el océano Pacífico: murieron dos personas De esta manera, ya son 66 las víctimas fatales en las 17 ofensivas ordenadas por la Casa Blanca, desde inicios de septiembre. Aumenta la tensión en la región ante una posible guerra con Venezuela y Colombia. Por







“Por dirección del presidente Donald Trump, el Departamento de Guerra (Defensa) ha llevado a cabo un golpe cinético letal", aseguró el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

Dos personas murieron el pasado martes después de que Estados Unidos realizara un nuevo ataque extrajudicial contra una supuesta lancha que trasladaba drogas en el oceáno Pacífico. El secretario de Defensa norteamericano, Pete Hegseth, confirmó la ofensiva mediante su cuenta oficial de la red social X. De esta manera, las víctimas fatales ascendieron a 66 casos y se produjo una nueva escalada de tensiones en Latinoamérica.

“Por dirección del presidente Donald Trump, el Departamento de Guerra (Defensa) ha llevado a cabo un golpe cinético letal contra una embarcación operada por una organización designada como terrorista", aseguró Hegseth en una publicación en la que también compartió el momento en el que la embarcación fue impactada por un misil. Como en todos los ataques anteriores, el funcionario norteamericano no identificó a las víctimas fatales de la ofensiva ni pruebas de la carga que transportaban.

Intelligence confirmed that the vessel was involved in illicit narcotics smuggling, transiting along a known…



Intelligence confirmed that the vessel was involved in illicit narcotics smuggling, transiting along a known… pic.twitter.com/OsQuHrYLMp — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) November 5, 2025 Según el secretario de Defensa, el ataque fue realizado en aguas del Pacífico oriental y no hubo daños ni heridos entre las fuerzas estadounidenses. “Encontraremos y eliminaremos a cualquier embarcación que tenga intención de transportar drogas a Estados Unidos y envenenar a nuestros ciudadanos. Proteger la patria es nuestra gran prioridad. Ningún cartel terrorista tiene ninguna posibilidad frente a los militares estadounidenses”, sostuvo.

Con este último ataque, ya fueron 17 los perpetrados por las fuerzas armadas estadounidenses contra embarcaciones que navegaban cerca de las costas de Venezuela y Colombia.

Semanas atrás, la Casa Blanca envió al portaaviones nuclear Gerald Ford, el más poderoso de su flota, decena de barcos y más de diez mil soldados. Esta situación aumentó la tensión con los mandatarios latinoamericanos ante una posible intervención terrestre por parte de Washington y una declaración de guerra abierta.