Donald Trump habló tras el triunfo de Zohran Mamdani: "Mientras yo esté, Estados Unidos no se volverá comunista

El presidente de Estados Unidos se presentó en el American Business Forum, en Miami y dio un discurso en el que expresó su descontento después de los resultados que consagraron a Zohran Mamdani como nuevo alcalde neoyorquino

Por
Donald Trump habló en Miami.

Donald Trump habló en Miami.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio un discurso que duró más de una hora y media en el que remarcó su postura ante los resultados adversos en las elecciones de Nueva York. "Mientras yo esté en la Casa Blanca, Estados Unidos no se volverá comunista de ninguna forma ni en ningún aspecto. Lo vamos a impedir", aseguró enfáticamente.

Zohran Mamdani, alcalde electo de Nueva York.
“Los demócratas no quieren que sigamos triunfando. Anoche instauraron a un comunista como alcalde de Nueva York. Han perdido el sentido común”, arremetió contra sus principales adversarios. Durante todo su discurso identificó a Mamdani - quien se autodefine como socialista - con el comunismo y advirtió: "Si uno mira mil años atrás, no ha funcionado. Si funcionara, supongo que lo estaríamos usando, ¿no? Pero no ha funcionado. Miami será el refugio de quienes huyan del comunismo instaurado en Nueva York”.

El mandatario también evaluó su propio gobierno y tocó varios puntos: destacó el crecimiento del empleo y los salarios, la reducción de la inflación y el precio del combustible. En paralelo, atacó las políticas de "gasto masivo, fronteras abiertas y energía cara” del gobierno de Joe Biden. Fomentó la desregulación de algunos sectores y destacó que Estados Unidos "se está convirtiendo en la superpotencia de las criptomonedas y de la inteligencia artificial".

En el ámbito interno hizo advertencias sobre la inmigración, el narcotráfico y el comunismo. Sin embargo, también esbozó comentarios sobre la polítca internaional e hizo especial mención a Steve Witkoff, su enviado a Medio Oriente. “En 3000 años no hubo paz en Oriente Medio. Ahora lo estamos logrando”, aseguró en referencia al trabajo de su gobierno en la zona de conflicto.

El foro tuvo la presencia del actual alcalde de Nueva York, Francis Suárez, quien subió al escenario con el Presidente. Además, hubo tiempo para agradecimientos: a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, a Stefano Domenicali, titular de la Fórmula 1 y a distintos alcaldes cercanos a Miami. Insistió en que las cosas se están haciendo bien y el país no podría estar en una mejor situación.

