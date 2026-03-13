Tenía un dolor muy fuerte en la vista pero nadie esperaba lo que dijo el médico: cuál fue el diagnóstico Es un relato impactante que nos obliga a preguntarnos qué tan bien conocemos las señales que nos envía nuestro propio cuerpo. Por + Seguir en







El caso de la mujer que tenía problemas en la vista y recibió un diagnóstico inesperado

El síntoma inicial fue una visión doble persistente que Abi atribuyó erróneamente a la fatiga y presión de un viaje en avión.

La paciente experimentó una pérdida progresiva de la coordinación en la mitad derecha de su cuerpo y problemas para tragar.

Una resonancia magnética en Birmingham confirmó la presencia de un tumor cerebral agresivo conocido como glioma de grado 3.

El tratamiento consistió en ciclos combinados de radioterapia y quimioterapia para atacar directamente el tejido maligno. El caso de una paciente que acudió a urgencias por una molestia punzante en sus ojos ha generado asombro tanto en la comunidad médica como en la opinión pública. Lo que inicialmente fue tratado como una posible fatiga visual o una infección común, derivó en una serie de exámenes exhaustivos tras la persistencia del dolor, para poder dar con el diagnóstico correcto.

Para Abi Bradley, esa molestia ocular fue el comienzo de una verdadera odisea médica. En este 2026, su testimonio se volvió viral no por el síntoma en sí, sino por la inesperada respuesta que recibió en el consultorio. La resolución del caso, lograda gracias a la intervención de un equipo multidisciplinario, destaca la importancia de la tecnología diagnóstica.

Qué le pasaba a la joven que veía doble y recibió un diagnóstico inesperado -Abi Bradley diagnóstico Lo que comenzó como una aparente molestia ocular tras un vuelo internacional terminó convirtiéndose en el inicio de una dura batalla por la salud para una joven llamada Abi. Al aterrizar, la persistente visión doble y una creciente pérdida de coordinación motora en el lado derecho de su cuerpo indicaron que algo no andaba bien.

Aunque los primeros estudios de urgencia en Estados Unidos no detectaron anomalías, su regreso al Reino Unido marcó un agravamiento crítico de su estado, sumando síntomas como parálisis facial y dificultades para deglutir alimentos.

Tras una evaluación exhaustiva, los médicos diagnosticaron un glioma de grado 3, un tipo de tumor cerebral agresivo localizado en una zona de difícil acceso cerca de la médula espinal. Al ser calificado como inoperable por su ubicación de alto riesgo, Abi debió enfrentar un tratamiento intensivo de quimioterapia y radioterapia.