Estados Unidos advirtió que habrá más operaciones contra los cárteles en el Caribe

Tras hundir un barco supuestamente cargado de drogas procedente de Venezuela, la Casa Blanca anunció que está dispuesta a "pasar a la ofensiva" para combatir al narcotráfico.

Hegseth destacó el poderío militar estadounidense.

Estados Unidos advirtió que lanzará más operaciones militares contra los cárteles en el mar Caribe y aseguró que el ataque del martes, en el que las fuerzas militares estadounidenses dispararon y hundieron un barco supuestamente cargado de drogas, es solo el comienzo de su campaña.

"El presidente (Donald) Trump está dispuesto a pasar a la ofensiva de maneras que otros no lo han hecho y a enviar esa señal clara al Tren de Aragua, el Cartel de los Soles y otros que emanan de Venezuela: no vamos a permitir este tipo de actividad", afirmó este miércoles el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

El jefe del Pentágono sostuvo que las 11 personas que murieron en el ataque eran "narcoterroristas" y definió la operación como "una clara demostración de poderío militar" por parte de su país. "Tenemos activos increíbles y se están concentrando en la región", anticipó en una entrevista con Fox News.

"¿Van a seguir traficando con drogas? Es un nuevo día, es un día diferente, y esos 11 narcotraficantes ya no están con nosotros, con lo que enviamos una señal muy clara de que Estados Unidos no va a tolerar este tipo de actividad en nuestro hemisferio", subrayó.

En ese sentido, afirmó que el Pentágono cuenta con "activos en el aire, en el mar, en buques" y señaló que se trata de una misión clave para la seguridad nacional. "No nos detendremos con este bombardeo. Cualquiera que trafique en esas aguas es un narcoterrorista que hará frente al mismo destino", advirtió.

Hegseth desmintió que el video difundido por la Casa Blanca haya sido creado con inteligencia artificial, tal como aseguró un funcionario venezolano. "Lo vi en vivo. Sabíamos exactamente quién estaba en ese barco. Sabíamos exactamente qué estaban haciendo y sabíamos exactamente a quién representaban: Tren de Aragua", sostuvo.

"El presidente Donald Trump ha demostrado que la aplicación precisa del poder estadounidense puede tener impactos enormes y modificar dinámicas a nivel mundial y regional. Así que Nicolás Maduro tiene algunas decisiones que tomar, y eso es todo lo que diré al respecto", concluyó.

Según el propio Trump aseguró en redes sociales, la Casa Blanca considera que el presidente venezolano "opera bajo el control de Nicolás Maduro y es responsable de asesinatos masivos, narcotráfico, trata de personas y actos de violencia y terror en Estados Unidos y en todo el hemisferio occidental".

