Diseñadora y con perfil bajo: quién es la nueva pareja de Pachu Peña El comediante atraviesa un gran momento personal junto a una famosa diseñadora de 42 años.







Con un perfil discreto se convirtió en su nueva compañera de vida.. Redes sociales

Pachu Peña volvió a apostar al amor tras separarse de su pareja de toda la vida y sorprendió con una nueva relación.

Su novia es Paula Paparella, una diseñadora y empresaria del mundo de la moda con perfil bajo.

La relación se mantiene alejada de la exposición mediática y se consolidó durante los últimos meses.

Fuentes cercanas al actor aseguran que atraviesan un gran momento personal y profesional. Después de muchos años de mantener una relación estable, Pachu Peña decidió comenzar una nueva etapa sentimental. El humorista rosarino, que durante décadas compartió su vida con Felicitas Isse Moyano, se mostró nuevamente acompañado, esta vez de una mujer que se destaca por su bajo perfil y su carrera en el diseño.

El actor, conocido por su paso por programas como Videomatch y Sin codificar, suele ser reservado con su vida privada. Sin embargo, en los últimos días su nombre volvió a ocupar espacio en los medios tras conocerse detalles de su nueva relación.

A sus 63 años, Pachu vive un gran momento profesional con proyectos teatrales y televisivos, mientras disfruta de un presente amoroso junto a Paula Paparella, una diseñadora vinculada al ámbito de la moda que mantiene un estilo discreto y lejos de los flashes.

Pachu pau Redes sociales Con quién está en pareja Pachu Peña De acuerdo con la información difundida por la periodista Pochi en el programa Puro Show, Pachu Peña se encuentra en pareja con Paula Paparella, hija del reconocido estilista y empresario Leo Paparella. La relación habría comenzado poco después de la separación del actor y ya lleva alrededor de tres meses, aunque recién ahora empezaron a mostrarse públicamente.

Paula tiene 42 años y desarrolla su carrera en el mundo del diseño y la estética, donde es conocida por su estilo y elegancia. Según fuentes cercanas, entre ambos existe un fuerte vínculo basado en la confianza y el respeto, alejado de la exposición mediática. “Hay mucho cariño y la relación tiene un tono formal, no algo pasajero”, aseguraron en el programa de América.

Pachu pau Redes sociales Quienes los conocen destacan que Pachu y Paula comparten momentos familiares y reuniones con amigos, aunque ambos prefieren mantener su intimidad. El humorista, por otra parte, evitó dar declaraciones sobre su separación anterior y sobre este nuevo romance, priorizando resguardar su vida personal y concentrarse en su carrera artística.