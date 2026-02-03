3 de febrero de 2026 Inicio
España prohibirá el uso de redes sociales en menores de 16 años

El Primer Ministro, Pedro Sánchez, espera que la medida sea aprobada la próxima semana. También dio a conocer un paquete de medidas que tienen como fin combatir las plataformas ilegales y de odio.

Varios países de Europa buscan sumarse a la medida.

España se sumó a la iniciativa de Australia y Francia y se convertirá en uno de los primeros países del mundo en prohibir las redes sociales a menores de 16 años. El Primer Ministro, Pedro Sánchez, anunció la noticia en conferencia de prensa durante su participación en el World Governments Summit que se desarrolla en Dubái.

El presidente de España, Pedro Sánchez, busca regularizar a medio millón de inmigrantes.
España regularizará inmigrantes: cuántos argentinos se beneficiarán y a quiénes alcanza

De esta manera, el país se alineará con otras naciones que ya adoptaron medidas similares. La decisión, además, se enmarca en un Proyecto de Ley aprobado por el Consejo de Ministros en septiembre de 2025, cuyo objetivo es elevar la edad mínima legal para el uso de redes sociales. Hasta el momento, el límite en España era de 14 años, aunque el Ejecutivo ya había anticipado su intención de ampliarlo.

Sánchez confirmó que la iniciativa será aprobada la próxima semana y que obligará a las plataformas digitales a implementar un sistema de verificación de edad “fiable y seguro”.

Instagram TikTok
Instagram y TikTok estarán prohibidas en menores de 16 años.

Medidas de “tolerancia cero” en el entorno digital

En su intervención, el presidente también anunció un paquete de medidas de “tolerancia cero” contra los abusos en redes sociales. Entre ellas, se destacó la intención de poner fin a la impunidad de los directivos de empresas tecnológicas, que pasarán a ser legalmente responsables por las infracciones cometidas en sus plataformas.

La iniciativa se desarrollará en el marco de una nueva “coalición de los dispuestos digitales”, integrada por España y otros cinco países, con el objetivo de coordinar acciones y avanzar hacia una regulación más estricta del ecosistema digital.

redes sociales menores francia
Francia ya implementó una medida para combatir el mal uso de las redes sociales.

Entre estas nuevas normativas , el Gobierno impulsará la tipificación como delito de la manipulación de algoritmos y la amplificación de contenido ilegal. En ese sentido, Sánchez adelantó que se trabajará de manera conjunta con la Fiscalía para investigar posibles irregularidades vinculadas a herramientas como Grok, la inteligencia artificial de X, señalada por la generación masiva de imágenes de mujeres sexualizadas.

Por último, el Ejecutivo anunció la creación de un sistema de rastreo y trazabilidad denominado “Huella de Odio y Polarización”, que permitirá identificar y exponer a las plataformas que fomentan estos contenidos.

