24 de septiembre de 2026 Inicio
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Espeluznante hallazgo: madre e hija convivían con un cadáver sentado en el comedor desde 2024

El insólito hecho ocurrió en Cabrera d’Anoia, municipio barcelonés de España. La policía intervino tras las denuncias de vecinos que alertaron sobre la situación y aseguraron que ambas mujeres permanecían encerradas desde la pandemia.

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Dos mujeres permanecieron encerradas en su casa desde la pandemia. 

Dos mujeres permanecieron encerradas en su casa desde la pandemia. 

Un espeluznante hallazgo en Cabrera d’Anoia, municipio barcelonés sacudió a España este jueves. Madre e hija convivieron durante dos años con un cadáver sentado en el comedor. La policía intervino tras recibir denuncias de vecinos que alertaron sobre la situación, y el caso conmocionó a la comunidad por el prolongado encierro y el silencio que rodeó la vivienda.

La boda fallida se dio entre una mujer de nacionalidad colombiana y un español.
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Desde 2024 una mujer de 59 años y su hija de 22 convivían con el cadáver de un familiar en el comedor de su casa. El horror salió a la luz cuando los vecinos, cansados de la falta de limpieza de la zona alertaron a las autoridades municipales para que intervengan. Según relataron, las mujeres no salían de su vivienda y recibían insumos a través de entregas puerta a puerta.

La escena que encontraron los Mossos d’Esquadra parece sacada de una película de terror y se encuentra en investigación. El cuerpo de un hombre de 75 años seguía sentado en el sofá, mientras la casa mostraba signos de abandono, suciedad y objetos acumulados. Según el testimonio de la mujer, esposa del difunto, el hombre había fallecido sentado en el sofá en 2024 y desde entonces no habían retirado el cadáver.

De acuerdo a los informes preliminares, el cuerpo no mostraba signos visibles de violencia, aunque la policía aclaró que será la autopsia la que determine con precisión la causa de muerte. Entre las hipótesis que se manejan figura la posibilidad de un fallecimiento natural mantenido en secreto durante años, aunque tampoco se descarta que pueda haber algún delito vinculado al caso.

Encerradas desde la pandemia

Madre e hija vivían aisladas desde la pandemia, hacían compras online y salían de noche para evitar contacto. El barrio, conmocionado, hablaba de un secreto macabro que se escondía detrás de esas paredes.

Las hipótesis comenzaron cuando los vecinos notaron señales extrañas como la casa sin mantenimiento, objetos acumulados, maleza crecida y un auto abandonado en el mismo lugar desde hacía años. A eso se sumó que no había consumo de agua en la vivienda, lo que terminó despertando sospechas y motivó la intervención policial.

Tras el operativo, ambas mujeres fueron trasladadas a un hospital para controles médicos y asistencia psicológica. En cuanto al hombre de 75 años, fue encontrado de manera parcial y los investigadores todavía intentan establecer qué pasó con el resto. Las primeras versiones señalan que el fallecido podría haber sido médico, con consultorio en Barcelona y pasado en la localidad vecina de Piera.

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