19 de septiembre de 2026 Inicio
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Este pueblo europeo de montaña ofrece alquiler gratis: cuáles son los requisitos

Un pequeña localidad de España busca nuevos habitantes para hacer frente a la despoblación rural y propone una alternativa para quienes estén pensando en cambiar de vida.

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Este pueblo de España busca habitantes y ofrece alquiler gratis: cuáles son los requisitos

Este pueblo de España busca habitantes y ofrece alquiler gratis: cuáles son los requisitos

Red Nacional de Pueblos Acogedores
  • Dónde queda este pequeño pueblo español.
  • Por qué busca sumar nuevos habitantes.
  • Qué propuesta ofrece a quienes quieran instalarse.
  • A quiénes apunta especialmente la iniciativa.
  • Qué posibilidades existen para trabajar y vivir en la localidad.

Este pueblo europeo de montaña busca vecinos y ofrece alquiler gratis: una pequeña localidad de Soria, busca nuevos vecinos para combatir la despoblación y ofrece viviendas rehabilitadas, conexión a internet y oportunidades laborales. cuales son los requisitos

Lali Espósito volvió a demostrar que su figura trasciende el entretenimiento y el cine.
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En medio de la creciente preocupación por el descenso demográfico de las zonas rurales, un pequeña comunidad española lanzó una convocatoria para atraer nuevos habitantes. Se trata de Arenillas, un poblado de la provincia de la zona soriana que cuenta con alrededor de 40 habitantes y busca darle un nuevo impulso a su comunidad.

La propuesta apunta especialmente a quienes estén dispuestos a instalarse de manera permanente en el pueblo. Para hacerlo más atractivo, el municipio ofrece viviendas rehabilitadas sin costo de alquiler, además de infraestructura para quienes trabajen de manera remota y distintas posibilidades laborales. La iniciativa forma parte de las estrategias que desarrollan pequeñas localidades españolas para recuperar población y evitar que sus comunidades pierdan habitantes de manera progresiva.

Qué ofrece Arenillas a quienes quieran mudarse

Uno de los principales atractivos de la propuesta es el acceso a una vivienda sin pagar alquiler. El municipio dispone de siete departamentos equipados para quienes sean seleccionados para instalarse en la localidad. La iniciativa también contempla una necesidad cada vez más importante para quienes eligen vivir lejos de las grandes ciudades: la conectividad. Arenillas cuenta con internet mediante fibra óptica, una característica que permite trabajar de manera remota con una conexión estable.

Además, existen oportunidades para quienes quieran desarrollar una actividad dentro de la propia comunidad. Entre las alternativas aparecen la posibilidad de hacerse cargo del bar del pueblo o de trabajar en el centro comunitario, dos espacios considerados importantes para mantener la actividad cotidiana de la localidad.

La convocatoria no consiste simplemente en recibir una vivienda gratuita. Las autoridades buscan personas que tengan un proyecto concreto para instalarse en dicha región y contribuir al desarrollo de la comunidad. Por ese motivo, los interesados deben presentar una solicitud ante la administración municipal, en la que expliquen su proyecto de vida y de qué manera podrían integrarse y aportar al pueblo.

Si te interesa postularte, tenés que saber que el proceso de selección es riguroso. Los interesados deben enviar una solicitud detallada a la administración municipal de Arenillas, explicando su proyecto de vida y cómo podrían aportar a la comunidad.

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