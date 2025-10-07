7 de octubre de 2025 Inicio
Se derumbó un edificio en el centro de Madrid: hay al menos tres heridos

La estructura se encontraba en obra. Aseguran que hay, además, cinco personas atrapadas bajo los escombros. Ya trabajan bomberos y equipos de rescate.

Se derumbó un edificio en el centro de Madrid: hay al menos tres heridos

Se derrumbó un edificio en el centro de la ciudad de Madrid, en España, por el momento hay tres heridos y, al menos, cinco personas desaparecidas. En el lugar se estableció un gran operativo de bomberos y equipos de rescate.

Ibiza registró inundaciones.
Alerta en Ibiza: cerraron escuelas y playas por las intensas lluvias e inundaciones

El edificio se encuentra en el barrio de Ópera, en el centro de Madrid y en el lugar trabajan once dotaciones de bomberos. Según informaron medios locales, tres obreros se encuentran heridos, uno de gravedad,con una fractura y otros cinco están desaparecidos.

Desde el Ayuntamiento y de los Bomberos, informaron para medios locales que aparentemente una viga de hormigón de unas ocho toneladas cayó durante uno de los trabajos de reforma.

Un obrero que trabajaba dentro del lugar informó que "podría haber hasta 40 personas dentro de la obra. En el momento del derrumbe se ha escuchado un ruido del forjado y después solo una nube de humo".

Aunque por el momento la información es confusa, se desconoce a ciencia cierta la cantidad de desaparecidos, que ronda entre los dos a cinco personas.

"El edificio que se ha caído llevaba mucho tiempo abandonado y estaba en obras; habían instalado una grúa a lo bestia en el andamio. Me habían dicho que iban a hacer un hotel y que las obras iban a tardar dos años", explicó una vecina para el medio El País.

El look que eligió la actriz para la comodidad de su casa. 

La comodidad de Flor Peña: el look con un conjunto con escote que eligió para su casa

La misteriosa cinta, conocida solo como “película de Marvel sin título”, tenía una fecha reservada para el 23 de julio de 2027.

Marvel planificó una película para 2027 que no tenía título, pero fue cancelada: ¿qué pasó?

La tercera entrega de la serie ‘Monstruo’ de Netflix ahora nos presenta ‘La Historia de Ed Gein’, que explora la vida de unos los criminales más sonados de los últimos años.
play

De qué se trata "Monstruo: la historia de Ed Gein", la serie terrorífica que es tendencia en Netflix

Mara Wilson se alejó de Hollywood para dedicarse a la escritura y la narración.

La impresionante transformación de Mara Wilson, la protagonista de Matilda: así se ve hoy

Gustavo Cordera suspendió sus shows en el interior y denunció falta de garantías institucionales

Gustavo Cordera suspendió sus shows en el interior y denunció falta de "garantías institucionales"

La China Suárez y Pampita tenían un buen vínculo para criar a sus hijos.

Quiebre total entre la China Suárez y Pampita: cómo seguirá su familia ensamblada

