Se derumbó un edificio en el centro de Madrid: hay al menos tres heridos

Se derrumbó un edificio en el centro de la ciudad de Madrid, en España, por el momento hay tres heridos y, al menos, cinco personas desaparecidas. En el lugar se estableció un gran operativo de bomberos y equipos de rescate.
La estructura se encontraba en obra. Aseguran que hay, además, cinco personas atrapadas bajo los escombros. Ya trabajan bomberos y equipos de rescate.
El edificio se encuentra en el barrio de Ópera, en el centro de Madrid y en el lugar trabajan once dotaciones de bomberos. Según informaron medios locales, tres obreros se encuentran heridos, uno de gravedad,con una fractura y otros cinco están desaparecidos.
Desde el Ayuntamiento y de los Bomberos, informaron para medios locales que aparentemente una viga de hormigón de unas ocho toneladas cayó durante uno de los trabajos de reforma.
Un obrero que trabajaba dentro del lugar informó que "podría haber hasta 40 personas dentro de la obra. En el momento del derrumbe se ha escuchado un ruido del forjado y después solo una nube de humo".
Aunque por el momento la información es confusa, se desconoce a ciencia cierta la cantidad de desaparecidos, que ronda entre los dos a cinco personas.
"El edificio que se ha caído llevaba mucho tiempo abandonado y estaba en obras; habían instalado una grúa a lo bestia en el andamio. Me habían dicho que iban a hacer un hotel y que las obras iban a tardar dos años", explicó una vecina para el medio El País.