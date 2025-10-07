Se derumbó un edificio en el centro de Madrid: hay al menos tres heridos

La estructura se encontraba en obra. Aseguran que hay, además, cinco personas atrapadas bajo los escombros. Ya trabajan bomberos y equipos de rescate.

Se derrumbó un edificio en el centro de la ciudad de Madrid , en España, por el momento hay tres heridos y, al menos, cinco personas desaparecidas. En el lugar se estableció un gran operativo de bomberos y equipos de rescate.

El edificio se encuentra en el barrio de Ópera, en el centro de Madrid y en el lugar trabajan once dotaciones de bomberos. Según informaron medios locales, tres obreros se encuentran heridos, uno de gravedad, con una fractura y otros cinco están desaparecidos.

Desde el Ayuntamiento y de los Bomberos, informaron para medios locales que aparentemente una viga de hormigón de unas ocho toneladas cayó durante uno de los trabajos de reforma.

Varias dotaciones de @BomberosMad trabajando en C/Hileras tras derrumbe de varios forjados en un edificio en obras. Desplegado un dispositivo de @SAMUR_PC en la zona. @policiademadrid trabajan con los drones @policia colaborando pic.twitter.com/slTP129zT5

Un obrero que trabajaba dentro del lugar informó que " podría haber hasta 40 personas dentro de la obra. En el momento del derrumbe se ha escuchado un ruido del forjado y después solo una nube de humo ".

Aunque por el momento la información es confusa, se desconoce a ciencia cierta la cantidad de desaparecidos, que ronda entre los dos a cinco personas.

"El edificio que se ha caído llevaba mucho tiempo abandonado y estaba en obras; habían instalado una grúa a lo bestia en el andamio. Me habían dicho que iban a hacer un hotel y que las obras iban a tardar dos años", explicó una vecina para el medio El País.