Hamás entregó a Israel una lista con los presos que pretenden intercambiar por rehenes En el marco de las negociaciones que mantienen las autoridades israelíes con el grupo terrorista en Egipto, uno de los dirigentes del movimiento islamita palestino aseguró que se intercambió "listas de prisioneros para liberar". Por







Hamás e Israel están cerca de un acuerdo de paz permanente.

Mientras continúan las negociaciones entre Hamás e Israel en Egipto para llegar a un alto al fuego, el grupo terrorista entregó una lista con los presos que pretenden intercambiar por rehenes israelíes.

Ambas partes se encuentran en la ciudad egipcia de Sharm el-Sheij, donde intercambiaron recientemente una lista de rehenes y prisioneros que serán intercambiados como parte del acuerdo de tregua.

En ese marco, el funcionario de Hamás, Taher Al Nunu, expresó que las conversaciones se encuentran bajo "un espíritu de optimismo prevalece entre todos".

Según medios locales el grupo terrorista también exigió la liberación del líder de Fatah, Marwan Barghouti; al secretario general del Frente Popular para la Liberación de Palestina, Ahmad Saadat; y a los terroristas de alto rango de Hamás Ibrahim Hamed, Abdullah Barghouti, Hassan Salameh y Abbas al-Sayyid, quienes cumplen cadenas perpetuas. Aunque por el momento Israel no respondió ante estas demandas.

Durante el día de ayer, Fawzi Barhum, vocero de Hamás, dijo que la prioridad "es el cese inmediato de la agresión y el genocidio contra Gaza". Las declaraciones fueron realizadas en una conferencia de prensa en la que se compartió un resumen de la segunda jornada de negociaciones de paz en Egipto.

Además, Hamás reclamó el inicio "inmediato" de la reconstrucción de Gaza y garantías de que los desplazados puedan volver a las zonas donde vivían.