8 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Hamás entregó a Israel una lista con los presos que pretenden intercambiar por rehenes

En el marco de las negociaciones que mantienen las autoridades israelíes con el grupo terrorista en Egipto, uno de los dirigentes del movimiento islamita palestino aseguró que se intercambió "listas de prisioneros para liberar".

Por
Hamás e Israel están cerca de un acuerdo de paz permanente. 

Hamás e Israel están cerca de un acuerdo de paz permanente. 

Hamás pidió la reconstrucción de Gaza y que los desplazados puedan volver a sus hogares.
Te puede interesar:

Hamás exigió garantías para aceptar el plan de paz propuesto por Estados Unidos

Ambas partes se encuentran en la ciudad egipcia de Sharm el-Sheij, donde intercambiaron recientemente una lista de rehenes y prisioneros que serán intercambiados como parte del acuerdo de tregua.

En ese marco, el funcionario de Hamás, Taher Al Nunu, expresó que las conversaciones se encuentran bajo "un espíritu de optimismo prevalece entre todos".

Según medios locales el grupo terrorista también exigió la liberación del líder de Fatah, Marwan Barghouti; al secretario general del Frente Popular para la Liberación de Palestina, Ahmad Saadat; y a los terroristas de alto rango de Hamás Ibrahim Hamed, Abdullah Barghouti, Hassan Salameh y Abbas al-Sayyid, quienes cumplen cadenas perpetuas. Aunque por el momento Israel no respondió ante estas demandas.

Durante el día de ayer, Fawzi Barhum, vocero de Hamás, dijo que la prioridad "es el cese inmediato de la agresión y el genocidio contra Gaza". Las declaraciones fueron realizadas en una conferencia de prensa en la que se compartió un resumen de la segunda jornada de negociaciones de paz en Egipto.

Además, Hamás reclamó el inicio "inmediato" de la reconstrucción de Gaza y garantías de que los desplazados puedan volver a las zonas donde vivían.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Parolin señaló que la guerra ha tenido consecuencias desastrosas e inhumanas.

El número dos del Vaticano condenó la "carnicería" en Gaza: "Es inaceptable e injustificable"

El segundo aniversario de la guerra llega en plena negociación de paz entre Hamás e Israel.

Del "peor momento" de Israel a un Hamás "forzado a rendirse": cómo quedará el mapa en Medio Oriente

Familiares de víctimas israelíes realizaron un acto en Parque Centenario.

Familiares de víctimas israelíes realizaron un acto a dos años del ataque de Hamás: "¡Que vuelvan los secuestrados ya!"

Israel deportó a Greta Thunberg y otros activistas.

Israel deportó a Greta Thunberg y otros integrantes de la flotilla con ayuda humanitaria a Gaza

137 activistas fueron deportados desde Israel hacia Estambul, Turquía.

Activistas de la flotilla Sumud denunciaron abusos y humillaciones durante su detención en Israel

Las torturas que recibió Greta Thunberg se confirmaron después de una visita de la embajada sueca en Israel.

Acusan a Israel de graves maltratos contra Greta Thunberg durante su detención

Rating Cero

Huntrix, del éxito de Netflix K-Pop Deamon Hunters.

Huntrix, del éxito de Netflix K-Pop Deamon Hunters, tocó Golden en vivo por primera vez

En mayo de 2016 se supo que la cadena había decidido cancelar los proyectos.

Marvel tenía planes de desarrollar una serie spin off pero se canceló después del primer episodio: ¿de qué se trataba?

Unas 250 mil personas disfrutaron del show sinfónico de Nicki Nicole en Rosario

Histórico show sinfónico de Nicki Nicole y Baglietto: cantaron ante 250 mil personas en el Monumento a la Bandera

El increíble look que mostró Noelia Marzol.

La apuesta de Noelia Marzol con su look en negro: vestido con transparencias y un accesorio que se robó las miradas

Con solo siete capítulos, ¿Quién es Erin Carter? se convirtió en un fenómeno global desde su estreno en 2023.
play

Pura acción y suspenso: está en Netflix, tiene pocos capítulos y no pasa de moda

Peter Ostrum interpretó a Charlie Bucket con solo 12 años y se alejó del cine tras su primera película.

La impresionante transformación de Peter Ostrum, protagonista de Willy Wonka y la fábrica de chocolates: así se ve hoy

últimas noticias

Jorge Macri recibió a Simone Biles.

Simone Biles, la mejor gimnasta del mundo, declarada "Huésped de honor" de la Ciudad

Hace 37 minutos
Brutal asalto: un motochorro arrastró a una monja por la calle y la dejó inconsciente

Brutal asalto: un motochorro arrastró a una monja por la calle y la dejó inconsciente

Hace 49 minutos
Son aptas para quienes prefieren evitar harinas refinadas o azúcares.

En 15 minutos: la receta de unas galletitas de banana para tener la merieda lista rápido

Hace 53 minutos
Hamás e Israel están cerca de un acuerdo de paz permanente. 

Hamás entregó a Israel una lista con los presos que pretenden intercambiar por rehenes

Hace 1 hora
Huntrix, del éxito de Netflix K-Pop Deamon Hunters.

Huntrix, del éxito de Netflix K-Pop Deamon Hunters, tocó Golden en vivo por primera vez

Hace 1 hora