Qué dijeron los principales medios de Estados Unidos sobre el intento de atentado a Donald Trump

El país sigue conmocionado tras el episodio que involucró al mandatario durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca. El republicano no sufrió heridas y el tirador fue detenido.

Estados Unidos se sacudió este sábado luego de que el Servicio Secreto de evacuara al presidente de ese país, Donald Trump , y su esposa, Melania Trump, luego de que se registraran disparos en el Hotel Hilton durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca. El republicano no sufrió heridas y el tirador fue detenido.

El Gobierno condenó el intento de atentado contra Trump durante una cena en Washington

Trump se hallaba sentado en un salón del Hotel Hilton, que se ubica cerca de la Casa Blanca, cuando se oyeron al menos cinco disparos. En ese momento, el Servicio Secreto estadounidense lo escoltó junto a su esposa para retirarlo del lugar, mientras los invitados buscaban protegerse. De acuerdo con el pool de prensa de la Casa Blanca, un agente gritó "¡Disparos!" durante la confusión inicial.

Por su parte, una asistente citada por medios estadounidenses relató haber escuchado tres fuertes estruendos y haber visto a un hombre caer, mientras los agentes se desplegaban en el edificio .

Esa noche, CNN tenía uno de sus momentos más insólitos: un corresponsal propio convertido en testigo directo del ataque. El reconocido presentador Wolf Blitzer estaba a pocos metros del hombre armado cuando comenzaron los disparos. "De repente apareció un hombre con un arma, era un arma muy, muy seria, y empezó a disparar" , relató en vivo al aire. Un agente de policía lo tiró al suelo y se puso encima de él. Luego lo llevaron al baño de hombres, donde unos 15 hombres más también se refugiaban.

El conductor de Fox News Bret Baier también se encontraba dentro del salón de baile cuando ocurrió el incidente. Reportó haber escuchado los disparos, aunque señaló que no parecían provenir del interior del salón. La señal identificó al sospechoso como Cole Allen, de 31 años, oriundo de Torrance, California. La cadena desplegó cobertura continua desde el hotel y desde los alrededores de la residencia del sospechoso en California, donde el FBI montó un operativo.

Por su parte, The Washington Post activó su cobertura en vivo y publicó un video del momento exacto en que Trump era evacuado del salón. El diario, cuyos periodistas y ejecutivos estaban entre los 2.600 invitados al evento, se convirtió en fuente y medio al mismo tiempo.

tapa Washington Post 26 abril 2026 Donald Trump atentado La tapa del Washington Post de este domingo, tras el atentado a Donald Trump. Washington Post

Así evacuaban a Donald Trump tras el intento de atentado

Los primeros videos difundidos tras el intento de atentado contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Washington permiten reconstruir, segundo a segundo, la secuencia de tensión que se vivió dentro del hotel Hilton durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca.

Una de las grabaciones, provenientes tanto de cámaras de seguridad del lugar, capta el instante en que el sospechoso irrumpe en el lobby corriendo, lo que provocó que los agentes de seguridad comenzaran a disparar.

El atacante fue detenido en el lugar. Según se informó, se trata de Cole Allen, un hombre de 31 años oriundo de California, que se desempeña como maestro y cuenta con formación en ingeniería y ciencias de la computación. Hasta el momento, no se conocieron las motivaciones del intento de atentado.