29 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Tragedia en el río Paraná: quiénes eran las tres argentinas que murieron en el naufragio de una lancha

El navío volcó al sur de Paraguay en medio de lluvias y vientos. Dos menores fueron rescatados por pescadores y un hombre está desaparecido.

Por
Tragedia en el río Paraná: quiénes eran las tres argentinas que murieron en el naufragio de una lancha

Una lancha volvía de pasar el sábado en las islas turísticas de Paraguay y volcó cerca del departamento de Ñeembucú, en el sur de Paraguay, en medio de lluvias y vientos. El accidente causó la muerte de tres argentinas, el naufragio de dos menores que fueron rescatados por pescadores y la desaparición de un hombre.

El naufragio se produjo cerca de la medianoche del sábado.
Te puede interesar:

Tragedia en el río Paraná: tres argentinas murieron tras el naufragio de una lancha en Paraguay

Las argentinas fallecidas eran Sandra Elizabeth Maidana Careaga y Luz Rocío Maidana Careaga, ambas mayores de edad, y Nahiara Ailin Maidana Alfaro, menor de 18 años, según fuentes policiales citadas por diarios paraguayos.

La embarcación que volcó no era apta para navegar con corrientes fuertes y tuvo un regreso complicado a Argentina debido a las condiciones climáticas.

“Se presume que el factor climatológico fue el causante (de la tragedia), porque en la hora aproximada del naufragio en este lugar había una fuerte lluvia con pequeñas ráfagas de viento”, aseguró Damiano Cano, el jefe de la comisaría 16 de la localidad de Cerrito.

Operativos de búsqueda y condiciones de navegación

Las fuerzas de seguridad paraguayas mantienen activo un operativo de rastrillaje para localizar al hombre que permanece desaparecido desde el momento del naufragio. Personal de la Prefectura Naval encabeza las tareas de búsqueda en una zona caracterizada por la complejidad de sus cauces tras las recientes precipitaciones.

Se espera que en las próximas horas se coordinen las tareas de repatriación de los cuerpos, mientras continúa la investigación para deslindar responsabilidades sobre la propiedad y habilitación de la lancha siniestrada.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La Corte Suprema de Paraguay confirmó que Edgardo Kueider irá a juicio por contrabando de divisas

La Corte Suprema de Paraguay confirmó que Edgardo Kueider irá a juicio por contrabando de divisas

moron: la nena baleada en navidad sigue en estado critico y la familia pidio que la justicia esclarezca el caso

Morón: la nena baleada en Navidad sigue en estado crítico y la familia pidió que la Justicia esclarezca el caso

Terror en Constitución: policía intervino en una pelea, fue atacado y baleó a un agresor

Terror en Constitución: policía intervino en una pelea, fue atacado y baleó a un agresor

tragedia rumbo a la costa: en que provincias esta prohibido tomar mate en la ruta

Tragedia rumbo a la Costa: en qué provincias está prohibido tomar mate en la ruta

Quini 6: resultados del sorteo 3.334 del domingo 28 de diciembre de 2025

Quini 6: resultados del sorteo 3.334 del domingo 28 de diciembre de 2025

Le pasaron un mate, volcó y murió: trágico accidente en La Plata

Le pasaron un mate, volcó y murió: trágico accidente de una pareja que salía de vacaciones rumbo a la Costa

Rating Cero

David Kavlin fue intervenido quirúrgicamente.

"Llegué muerto": el impactante relato de David Kavlin tras sufrir dos infartos y ser operado

David Kavlin sufrió un inconveniente de salud.

Preocupación por David Kavlin: qué le pasó y cómo sigue su salud

Una opción imperdible para quienes disfrutan de películas inspiradas en hechos reales, dramas políticos y thrillers históricos.
play

Thriller político y espionaje: la película que atrapa a todo el mundo en Netflix

La influencer mostró un look renovado antes de anunciar su alejamiento de las plataformas digitales.

La impresionante transformación de Sofía Gonet antes de cerrar sus redes: cambio de look profundo

Lara Croft, la independiente hija de un excéntrico aventurero que desapareció cuando ella era apenas una adolescente, se ha convertido en una joven de 21 años sin ningún propósito en la vida.
play

Esta película de Tomb Raider llegó a Netflix y es de lo más visto por los usuarios: cuál es y qué historia cuenta

David Kavlin conduce el noticiero de Canal 9.

David Kavlin sufrió dos infartos y debió ser operado: hay preocupación por su salud

últimas noticias

Morón: la nena baleada en Navidad sigue en estado crítico y la familia pidió que la Justicia esclarezca el caso

Morón: la nena baleada en Navidad sigue en estado crítico y la familia pidió que la Justicia esclarezca el caso

Hace 19 minutos
Pep Guardioa, DT del Manchester City.

Guardiola volvió a enfurecerse con un camarógrafo tras el triunfo del Manchester City

Hace 45 minutos
Terror en Constitución: policía intervino en una pelea, fue atacado y baleó a un agresor

Terror en Constitución: policía intervino en una pelea, fue atacado y baleó a un agresor

Hace 1 hora
Imágenes impactantes: dos helicópteros chocaron en pleno vuelo en Nueva Jersey

Imágenes impactantes: dos helicópteros chocaron en pleno vuelo en Nueva Jersey

Hace 1 hora
Tragedia rumbo a la Costa: en qué provincias está prohibido tomar mate en la ruta

Tragedia rumbo a la Costa: en qué provincias está prohibido tomar mate en la ruta

Hace 1 hora