Tragedia en el río Paraná: quiénes eran las tres argentinas que murieron en el naufragio de una lancha El navío volcó al sur de Paraguay en medio de lluvias y vientos. Dos menores fueron rescatados por pescadores y un hombre está desaparecido.







Una lancha volvía de pasar el sábado en las islas turísticas de Paraguay y volcó cerca del departamento de Ñeembucú, en el sur de Paraguay, en medio de lluvias y vientos. El accidente causó la muerte de tres argentinas, el naufragio de dos menores que fueron rescatados por pescadores y la desaparición de un hombre.

Las argentinas fallecidas eran Sandra Elizabeth Maidana Careaga y Luz Rocío Maidana Careaga, ambas mayores de edad, y Nahiara Ailin Maidana Alfaro, menor de 18 años, según fuentes policiales citadas por diarios paraguayos.

La embarcación que volcó no era apta para navegar con corrientes fuertes y tuvo un regreso complicado a Argentina debido a las condiciones climáticas.

“Se presume que el factor climatológico fue el causante (de la tragedia), porque en la hora aproximada del naufragio en este lugar había una fuerte lluvia con pequeñas ráfagas de viento”, aseguró Damiano Cano, el jefe de la comisaría 16 de la localidad de Cerrito.

Operativos de búsqueda y condiciones de navegación Las fuerzas de seguridad paraguayas mantienen activo un operativo de rastrillaje para localizar al hombre que permanece desaparecido desde el momento del naufragio. Personal de la Prefectura Naval encabeza las tareas de búsqueda en una zona caracterizada por la complejidad de sus cauces tras las recientes precipitaciones.

Se espera que en las próximas horas se coordinen las tareas de repatriación de los cuerpos, mientras continúa la investigación para deslindar responsabilidades sobre la propiedad y habilitación de la lancha siniestrada.