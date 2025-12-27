Video: una avioneta de publicidad cayó al mar en Río de Janeiro y murió el piloto El impacto contra el agua ocurrió frente a la playa de Copacabana, una de las zonas más concurridas de la costa brasileña. Las cámaras de seguridad registraron el momento exacto del desastre aéreo. Por + Seguir en







El piloto del avión publicitario que cayó en Copacabana murió en el acto. Captura de video

Un avión ultraligero que remolcaba una pancarta publicitaria cayó al mar este sábado frente a la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, y provocó la muerte del piloto. El siniestro ocurrió alrededor de las 12:30, mientras una multitud de personas ocupaba uno de los sectores más populares de la costa brasileña.

Los equipos de rescate del departamento de bomberos acudieron al sitio del accidente con motos acuáticas y botes inflables. El operativo contó con la participación de buzos y apoyo de unidades aéreas para localizar los restos de la aeronave.

Las filmaciones de los dispositivos de vigilancia urbana muestran a la avioneta cuando se sumerge de punta en el océano. La aeronave accidentada era un Cessna 170A que pertenecía a una compañía privada dedicada a la promoción comercial.

La Fuerza Aérea Brasileña confirmó que abrió una investigación formal para establecer las causas definitivas de esta tragedia. La Justicia y los organismos de aviación civil ya disponen de estas imágenes para el inicio de los peritajes correspondientes.

Un avión monomotor que llevaba una pancarta publicitaria se estrelló en el mar frente a la playa de Copacabana, Brasil. Bomberos confirmaron el hallazgo del cuerpo del piloto.



Qué falló en el accidente de Copacabana La Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC) confirmó que la aeronave mantenía su condición regular de aeronavegabilidad, según los registros oficiales. Este dato será revisado para establecer si existió una falla técnica, un error humano o factores externos en la causa del accidente.

El subprefecto Bernardo Rubião explicó a O Globo que la municipalidad exige permisos específicos para la propaganda aérea a las agencias anunciantes. Mientras tanto, los cuerpos de seguridad restringieron el acceso a la zona del impacto para facilitar el trabajo de los peritos.