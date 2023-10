Encontraron 350 objetos de los 2.000 robados en el Museo Británico.

Según marcó el Museo Británico, las piezas que se encontraron se tratan de objetos pequeños que no se encontraban expuestos , como joyas, piedras semipreciosas y cristalería, que estaban en las reservas de la institución, y que integraban el departamento de Grecia y Roma en su "gran mayoría".

"Tenemos suficientes para preparar una buena exposición, que por supuesto no estaba prevista antes. Hay mucho interés en estos objetos", marcó Osborne sobre lo hallado, según consignó la agencia AFP. No obstante, no detalló dónde se encontraron las piezas.

Luego, sobre la metodología de los robos, precisó: "Hemos sido víctimas de una operación realizada por alguien que creemos que estuvo robando en el museo durante un largo período de tiempo. Se realizaron acciones para disimular los robos. Se modificaron muchos documentos".

En tanto, después de los robos, el Museo Británico había lanzado una página web para intentar recuperar las piezas robadas, debido a que se publicaron allí fotografías de objetos que se parecían a los elementos sustraídos. Además, la institución despidió en agosto a un empleado.

Por su parte, el director interino de la institución, Mark Jones, expresó que las reglas para ingresar a las cajas fuertes se cambiaron luego de que se hayan descubierto los sucesos. "Desde ahora, nadie está autorizado a entrar solo en una caja fuerte y esta medida, asociada a muchas otras, debería evitar que este tipo de robo se reproduzca", advirtió