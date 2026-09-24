La jugadora argentina de pádel pidió disculpas por su polémico comentario: "Lamento profundamente el daño"

Florencia Guerra Sodero, que había clasificado a un torneo panamericano, fue desvinculada de la competencia luego que se pronuncie en contra de la comunidad judía. “No existen excusas ni justificativos para mis palabras”, lamentó.

La jugadora se puso a disposicion de la DAIA para llevar a cabo tareas comunitarias.

Florencia Guerra Sodero, la jugadora argentina de pádel que iba a representar al pais en un torneo panamericano, pidió disculpas este jueves por su polémico comentario contra la comunidad judía realizado en sus redes sociales y que generó un fuerte repudio. "Lamento profundamente el daño", señaló en un comunicado, donde además aclaró: “No existen excusas ni justificativos para mis palabras”.

La joven compite en el ámbito regional y había sido convocada para integrar la delegación nacional en el próximo Panamericano de Clubes que se disputará en República Dominicana. Tras sus dichos, fue directamente desafectada por parte de la Asociación Pádel Argentino (APA).

"A la comunidad judía, a las autoridades deportes, a las instituciones comunitarias y a la opinión pública: me dirijo a ustedes para ofrecer mis más profundas y sinceras disculpas por las publicaciones realizadas en mis redes sociales", comienza el comunicado publicado por Florencia en sus redes sociales.

Luego recordó: "Recientemente, al anunciar mi participación para representar a la Argentina en un torneo Panamericano, expresé un comentario en mi cuenta privada de Instagram, en el que invitaba a mis seguidores a votar entre cuatro remeras para elegir cuál llevaría al torneo. En ese contexto, realicé un acto abiertamente discriminatorio al señalar de forma explícita que las personas de la comunidad judía no eran bienvenidas en dicha elección ".

En este marco, la deportista argentina admitió la gravedad de su conducta, la cual calificó como "completamente inaceptable y contraria a los valores que respeto, dignidad e integración que deben guiar a cualquier persona que represente al país . No existen excusas ni justificativos para mis palabras".

"Lamento profundamente el daño, el dolor y la indignación generados. Asumo la total responsabilidad por mis actos y me pongo a entera disposición de la DAIA y de las demás autoridades de la comunidad judía para llevar a cabo las tareas comunitarias, capacitaciones o actividades de sensibilización que determinen, con el compromiso de reparar activamente mi conducta y educarme en la lucha contra todo tipo de discriminación", completa el escrito.

Qué había dicho la jugadora argentina de pádel

El hecho se desencadenó a partir de una publicación en su cuenta de Instagram donde Florencia celebraba su citación al juego Panamericano: "Hoy les voy a contar que tengo el honor de representar a la Argentina en un Panamericano. Y no hay nada mejor que una peronista fachera como yo para hacerlo", escribió la deportista en el inicio del mensaje, en el que solicitaba interacción a sus seguidores mencionando a "amigos, conocidos, familias, peronistas, radicales, libertarios, hinchas de Belgrano, ricos, pobres, clase media".

Sin embargo, el cierre del texto generó una ola de repudio inmediato al señalar: "Excepto judíos: ustedes no son bienvenidos". Ante las duras críticas y la repercusión alcanzada, Guerra Sodero eliminó el posteo y posteriormente dio de baja sus perfiles en redes sociales.

El comunicado de la Asociación Pádel Argentino tras los comentarios antisemitas

Tras la viralización de las capturas de pantalla, la Asociación Pádel Argentino (APA) reaccionó de manera oficial desafectando a la jugadora de la competencia internacional y aplicando una suspensión preventiva.

"La APA repudia de forma categórica las expresiones antisemitas difundidas en redes sociales de cuentas personales de la jugadora Florencia Guerra Sodero", comunicó la entidad.

Asimismo, confirmaron los pasos a seguir dentro del marco institucional: "En consecuencia, la APA resolvió apartar preventivamente a la jugadora de la delegación nacional y abrir el procedimiento disciplinario previsto en el Código de Disciplina de la FIP (Federación Internacional de Pádel), en el que la jugadora podrá ejercer plenamente su derecho de defensa".