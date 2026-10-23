" Que se vaya": Stevie Wonder quiere desalojar a su exmujer para que abandone su propiedad

El músico inició una causa judicial contra Carmen Epperson, una exnovia, quien ocupa una de sus propiedades desde 1988. Está en juego la póliza del seguro y denuncias de ella por racismo.

El músico también reclamó una indemnización por daños y perjuicios y el pago de las costas judiciales.

El cantante Stevie Wonder está en medio de un conflicto judicial con su exmujer Carmen Epperson. El músico de 76 años presentó una demanda de desalojo en tribunales para lograr que la mujer abandone una propiedad que le pertenece en la ciudad de Los Ángeles, California.

El vínculo del artista con su expareja se remonta a finales de 1980 , cuando iniciaron una relación sentimental y hasta llegaron a comprometerse. En julio de 1988 Epperson se mudó a la vivienda con un acuerdo verbal mediante, sin contrato de alquiler formal, donde vivió ahí durante 38 años.

Aunque el intérprete de Superstition: y I Just Called to Say I Love You rehizo su vida sentimental y se casó por tercera vez en 2017 con Tomeeka Robyn Bracy , con quien vive actualmente, el arreglo por el inmueble se mantuvo a través de los años hasta hoy que exigió "que se vaya".

El problema se presentó cuando la representante legal del compositor quiso entrar al lugar para revisarlo y cumplimentar las inspecciones obligatorias que exige la aseguradora. Ante la negativa de la mujer, la póliza quedó en riesgo de ser cancelada.

Esto derivó en una notificación formal donde se dio por finalizado el derecho de residencia de Epperson, fijando como fecha límite para el desalojo el 27 de agosto pasado. Cumplido el plazo sin que ella se retirara, Wonder hizo el planteo en la Justicia.

El escándalo no terminó acá, sino que la exmujer del activista estadounidense hizo su descargo: Epperson lanzó acusaciones de racismo, tildando el accionar del letrado como "despiadado" y cargado de "privilegio del hombre blanco", exigiendo interrumpir todo contacto.

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Stevie Wonder, uno de los artistas más influyentes de la música popular

Stevie Wonder, cuyo nombre real es Stevland Hardaway Morris, es un músico y activista social estadounidense, que al nacer prematuro, sufrió una retinopatía que lo dejó ciego desde sus primeras semanas de vida. Es considerado uno de los artistas más influyentes de la música popular, es una figura clave del soul, el R&B, el funk y el pop. Nació el 13 de mayo de 1950 en Saginaw, en Míchigan. Vendió más de 100 millones de discos en todo el mundo y grabó álbumes considerados obras maestras de la música contemporánea como Talking Book (1972), Innervisions (1973) y Songs in the Key of Life (1976).

Ganó 25 premios Grammy, un premio Óscar a la mejor canción original, y el Premio Grammy a la Trayectoria (Lifetime Achievement Award). A lo largo de su vida impulsó causas sociales y de derechos civiles; su canción Happy Birthday fue fundamental para que en Estados Unidos se declarara festivo el día en honor a Martin Luther King Jr.