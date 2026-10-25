La dolorosa muerte que golpea a Georgina Barbarossa

La conductora de Telefe, Georgina Barbarossa, publicó una triste despedida a uno de sus amigos más cercanos. Se trata de la partida de Marcelo Trepat, quien falleció repentinamente y fue figura de la televisión en distintas novelas y obras de teatro.
A través de una publicación de Instagram, escribió: "Marce de mi alma, hermano de la vida, no puedo creer estar escribiendo esto, tengo el corazón destrozado Marce querido. Te voy a volver a elegir en esta y en todas las vidas para que estemos juntitos. te voy a extrañar pero te tengo conmigo”.
"En cada plantita, en cada flor de Giardino estás Marce, siempre, siempre. Te fuiste como querías, durmiendo, en tu casa, espero que sin darte cuenta, Dios sabrá porqué tan pronto", sumó junto a una serie de imágenes.
Y cerró: “Gracias gracias gracias gracias y siempre GRACIAS por estar conmigo, con mis hijos en tantos momentos. Gracias por las risas y los abrazos y por estar siempre para mí. Te amo con todo mi corazón. WHY? BECAUSE (Nuestro eterno chiste) Marce Trepat”.
Los últimos años de Marcelo Trepat
Su vínculo con Villa Giardino había comenzado años antes, durante sus visitas a la casa de descanso de la Asociación Argentina de Actores. Según reconstruyeron desde la entidad, alentado por Georgina Barbarossa, Trepat compró un terreno en 1997 y, tiempo después, eligió esa localidad para establecerse definitivamente.
Además de su carrera como actor, Trepat también incursionó en la música. En 1998, participó de la grabación colectiva de Rutas del alma, un proyecto del que formaron parte el Coro Kennedy y numerosos artistas.