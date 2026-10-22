Estados Unidos reconoció que le preocupa el proyecto de Ley de Soberanía que se debate en el Congreso El subsecretario de Estado norteamericano, Christhoper Landau, lo admitió en una conferencia de prensa conjunta con el canciller Pablo Quirno. Sin embargo, enfatizó que su país respeta "el proceso legislativo de la gran nación argentina". Por Agregar C5N en









Pablo Quirno junto a Christopher Landau en el Palacio San Martín. X @pabloquirno

A un día de que el Gobierno aceptara modificar artículos en el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christhoper Landau, sostuvo que "es natural que cualquier país se preocupe" por las posibles sanciones sobre sus empresas por operar en las islas Malvinas.

"Las leyes de la nación argentina son una cuestión para las autoridades de la nación argentina. Nosotros estamos obviamente viendo con interés los intereses de nuestras empresas. Es natural que cualquier país se preocupe por eso", consideró el funcionario de Donald Trump en una conferencia de prensa junto al canciller argentino, Pablo Quirno.

Landau enfatizó en el Palacio San Martín este jueves: "Quiero destacar otra vez que nosotros respetamos el proceso legislativo de la gran nación argentina". El funcionario de Javier Milei aclaró que el proyecto "no va en contra de nadie en particular" e invitó a las empresas que operan en Malvinas a desarrollar inversiones en el territorio continental argentino, donde el Gobierno considera que existe un potencial energético mayor.

Hoy recibí en el Palacio San Martín al vicesecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau (@DeputySecState), y al subsecretario para el Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura (@WHAAsstSecty).



Avanzamos en los compromisos asumidos en Nueva York y Washington:… pic.twitter.com/n3woEnasai — Pablo Quirno (@pabloquirno) October 22, 2026 El proyecto se encuentra todavía en las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara de Diputados y no cuenta con un dictamen de mayoría que permita su tratamiento y votación en el recinto. Aún si es aprobado en la Cámara baja, deberá pasar por las comisiones y el recinto del Senado.

Pablo Quirno minimizó la propuesta de disolver el Comité Especial de Descolonización de la ONU Landau aseguró que el pedido de Estados Unidos para disolver el Comité Especial de Descolonización de Naciones Unidas no implica una definición específica sobre el reclamo argentino por Malvinas, pese a que allí Argentina presenta los reclamos de soberanía sobre las islas todos los años.

"No es ningún secreto que parte de nuestra agenda en la administración Trump es la reforma de instituciones multilaterales como las Naciones Unidas", explicó el funcionario estadounidense y remarcó: "Espero que la Argentina no confunda un proyecto de reforma para agilizar la operación de Naciones Unidas con un tema particular sustantivo". Pablo Quirno recibió a Christopher Landau en el Palacio San Martín. Quirno concedió que "en la eventualidad de que deje de existir, eso no tiene ningún tipo de mella" sobre el reclamo de soberanía argentina sobre las islas Malvinas. El canciller sostuvo que las resoluciones que respaldan la reivindicación de soberanía forman parte del sistema de Naciones Unidas y que la Argentina continuará presentando sus planteos en los organismos internacionales.