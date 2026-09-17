La recuperación no se consolida: el PIB creció 2% interanual en el segundo trimestre pero cayó frente al primer trimestre

El Producto Interno Bruto (PIB) de Argentina arrojó una variación positiva interanual del 2% en el segundo trimestre de 2026, al tiempo que mostró una contracción de 0,6% frente al primer trimestre de 2026.
La actividad económica mostró una mejora respecto al mismo trimestre de 2025, aunque se contrajo 0,6% frente al primer trimestre del año.
El Producto Interno Bruto (PIB) de Argentina arrojó una variación positiva interanual del 2% en el segundo trimestre de 2026, al tiempo que mostró una contracción de 0,6% frente al primer trimestre de 2026.
El informe de avance del nivel de actividad del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) indicó que, en el primer semestre del año, la actividad económica registró un avance de 2,2%.
En cuanto a la demanda, las exportaciones tuvieron un incremento trimestral de 2,5%. Sin embargo, tanto el consumo privado, como el público y la inversión tuvieron una caída trimestral de -2,4%, -2,3% y -0,8%, respectivamente.
Entre los componentes de la demanda, el mayor aumento se observó en las exportaciones, con 13,7% interanual. Por el lado de los sectores de actividad, destacaron las subas en pesca (44,7%), explotación de minas y canteras (16,4%) y agricultura, ganadería, caza y silvicultura (6,9%).
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