17 de septiembre de 2026 Inicio
En Vivo

La recuperación no se consolida: el PIB creció 2% interanual en el segundo trimestre pero cayó frente al primer trimestre

La actividad económica mostró una mejora respecto al mismo trimestre de 2025, aunque se contrajo 0,6% frente al primer trimestre del año.

Por
La economía no logra consolidar una senda de crecimiento. 

La economía no logra consolidar una senda de crecimiento. 

El Producto Interno Bruto (PIB) de Argentina arrojó una variación positiva interanual del 2% en el segundo trimestre de 2026, al tiempo que mostró una contracción de 0,6% frente al primer trimestre de 2026.

La inflación mayorista subió en agosto.
Te puede interesar:

La inflación mayorista trepó al 2,1% en agosto

El informe de avance del nivel de actividad del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) indicó que, en el primer semestre del año, la actividad económica registró un avance de 2,2%.

En cuanto a la demanda, las exportaciones tuvieron un incremento trimestral de 2,5%. Sin embargo, tanto el consumo privado, como el público y la inversión tuvieron una caída trimestral de -2,4%, -2,3% y -0,8%, respectivamente.

Entre los componentes de la demanda, el mayor aumento se observó en las exportaciones, con 13,7% interanual. Por el lado de los sectores de actividad, destacaron las subas en pesca (44,7%), explotación de minas y canteras (16,4%) y agricultura, ganadería, caza y silvicultura (6,9%).

Noticia en desarrollo...

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El uso de la capacidad instalada en la industria cayó 0,9% mensual en julio.

El uso de la capacidad instalada en la industria cayó a 58,2% en julio

La Canasta de Crianza del INDEC estima el costo mensual para mantener a niños, niñas y adolescentes.

El costo de criar a niños y niñas de 6 a 12 años se disparó en agosto: $713.000 mensuales

El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones, AUH, Embarazo, Prenatal, PNC y Progresar, este lunes 14 de septiembre

El INDEC publicó la Canasta Básica.

Canasta básica: una familia necesitó más de $1.600.000 para no ser pobre en agosto

Luis Caputo, ministro de Economía.

Caputo celebró la caída de la inflación en agosto: "La más baja en 14 meses"

Alquiler, tarifas, combustibles y educación empujaron la inflación de agosto. 

Inflación: en agosto, vivienda, servicios básicos, otros combustibles y educación lideraron las subas

Rating Cero

Sol Abraham salió de la casa y arremetió contra la actriz.

Tras consagrarse campeona de Gran Hermano, Sol Abraham lanzó una fuerte acusación contra Andrea del Boca

Definición apasionante: cuánto midió el rating de la final de Gran Hermano entre Sol Abraham y Yipio

Definición apasionante: cuánto midió el rating de la final de Gran Hermano entre Sol Abraham y Yipio

El cantante caribeño junto a su expareja.

Dieron a conocer los mensajes que le enviaba J Balvin a su pareja argentina antes de separarse: "Toxiquito"

El reality de cocina tiene todo listo para su comienzo.

Se filtró la fecha oficial del inicio de MasterChef Celebrity: está confirmado

La campeona del certamen recibió mensajes incómodos fuera del reality.

Polémico video: filtraron el ataque que sufrió Sol Abraham tras ganar Gran Hermano

El proceso continuará con controles frecuentes mientras la causa del cuadro sigue sin identificarse.

La noticia de última hora sobre la salud de Denisse González tras semanas en las que estuvo complicada

últimas noticias

La economía no logra consolidar una senda de crecimiento. 

La recuperación no se consolida: el PIB creció 2% interanual en el segundo trimestre pero cayó frente al primer trimestre

Hace 3 minutos
El desempleo se acercó al 8% en el segundo trimestre de 2026.

El desempleo subió a 7,9% en el segundo trimestre de 2026, su nivel más alto desde 2021

Hace 16 minutos
Sol Abraham salió de la casa y arremetió contra la actriz.

Tras consagrarse campeona de Gran Hermano, Sol Abraham lanzó una fuerte acusación contra Andrea del Boca

Hace 27 minutos
Definición apasionante: cuánto midió el rating de la final de Gran Hermano entre Sol Abraham y Yipio

Definición apasionante: cuánto midió el rating de la final de Gran Hermano entre Sol Abraham y Yipio

Hace 31 minutos
Los gremios convocaron a una nueva marcha federal universitaria.

Los gremios universitarios confirmaron una nueva marcha federal para el 15 de octubre

Hace 33 minutos