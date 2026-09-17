La recuperación no se consolida: el PIB creció 2% interanual en el segundo trimestre pero cayó frente al primer trimestre La actividad económica mostró una mejora respecto al mismo trimestre de 2025, aunque se contrajo 0,6% frente al primer trimestre del año. Por Agregar C5N en









La economía no logra consolidar una senda de crecimiento.

El Producto Interno Bruto (PIB) de Argentina arrojó una variación positiva interanual del 2% en el segundo trimestre de 2026, al tiempo que mostró una contracción de 0,6% frente al primer trimestre de 2026.

El informe de avance del nivel de actividad del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) indicó que, en el primer semestre del año, la actividad económica registró un avance de 2,2%.

En cuanto a la demanda, las exportaciones tuvieron un incremento trimestral de 2,5%. Sin embargo, tanto el consumo privado, como el público y la inversión tuvieron una caída trimestral de -2,4%, -2,3% y -0,8%, respectivamente.

Entre los componentes de la demanda, el mayor aumento se observó en las exportaciones, con 13,7% interanual. Por el lado de los sectores de actividad, destacaron las subas en pesca (44,7%), explotación de minas y canteras (16,4%) y agricultura, ganadería, caza y silvicultura (6,9%).

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