Se supieron las supuestas provocaciones de Julieta Prandi a Ana Paula Dutil que generó furia en los Ortega

El reciente casamiento destapó un fuerte enojo familiar por publicaciones románticas poco empáticas hacia una expareja atravesando un momento vulnerable.

Tras consumarse la boda entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega , salieron a la luz escandalosas versiones sobre el inicio de su romance. Las actitudes de la modelo habrían causado un fuerte malestar en el entorno del músico, despertando la indignación de la familia Ortega.

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La panelista Majo Martino reveló que durante el comienzo del noviazgo Ana Paula Dutil atravesaba un estado anímico delicado. En ese contexto de vulnerabilidad, las constantes fotos románticas que publicaba Prandi incomodaron fuertemente a Palito Ortega y Evangelina Salazar .

Al detallar la incómoda situación vivida por la expareja del cantante tras 20 años de relación, en SQP (América), Martino remarcó: “A Ana le dolía (ver las imágenes). La familia le pedía a Emanuel que sean más cuidadosos porque le generaba dolor a una persona que ellos querían mucho” .

A las fricciones familiares se sumó el testimonio de una persona del círculo íntimo del artista, quien le confió a Martino las dificultades de integración de la modelo: “Prandi no logró 'conectar' con los amigos del artista, como sí lo había hecho Dutil” . Esta falta de sintonía habría justificado notables ausencias.

Por su parte, la propia Ana Paula Dutil rompió el silencio tras el casamiento y expresó un contundente mensaje en diálogo con Karina Iavícoli : “Les deseo lo mejor, que sean muy felices. Y no quiero hablar en este momento porque es de Julieta y Emanuel” .

El casamiento de Julieta Prandi y Emanuel Ortega

Julieta Prandi y Emanuel Ortega dieron el sí en el Registro Civil de San Isidro tras seis años de noviazgo. La ceremonia civil fue de carácter íntimo y llamó la atención por contar con escasa presencia de familiares, alimentando rumores de distanciamiento.

Antes de ingresar al registro civil, la modelo y conductora compartió sus sensaciones ante las cámaras presentes: “Muy feliz. Lo vivo con mucha paz, es un momento esperado y elegido”, declaró Prandi con emoción en la previa del trámite institucional.

El reconocido cantante también hizo oír su voz durante la fecha especial y expresó con entusiasmo frente a los medios: “Es un día de mucha felicidad y emoción”, sintetizando el gran paso afectivo que dieron tras consolidar más de un lustro de convivencia.

Para esta ocasión inolvidable, la novia sorprendió a las cámaras con un radiante conjunto en tonalidad completamente blanca. Eligió un diseño de blazer entallado y pantalón de pierna amplia, combinado delicadamente con una blusa al tono por debajo.

El look de Prandi se completó con zapatos blancos en punta y el pelo suelto peinado con ondas bien marcadas. Además, la modelo lució un maquillaje de estilo natural y portó en sus manos un ramo de flores en tonos rosas, blancos y verdes.

A pesar de las ausencias familiares que encendieron las alarmas de interna en el clan Ortega, los recién casados posaron sonrientes exhibiendo la libreta roja. La pareja selló formalmente su amor mientras proyecta la continuidad de su historia juntos.