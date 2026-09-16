Donald Trump le exigió a la Reserva Federal que baje la tasa de interés "rápido": "Debería ser de 1% o menos" El presidente de Estados Unidos consideró que el país está "en pleno auge gracias a las nuevas inversiones" y señaló que está "carreando con casi todos los países del mundo, y eso no puede continuar". Por Agregar C5N en









Donald Trump, dos veces presidente de Estados Unidos.

Tras el incremento de la tasa de interés anunciado por la Reserva Federal (Fed), el presidente estadounidese, Donald Trump, le reclamó a la entidad que la baje "rápido". "Las tasas de interés en Estados Unidos deberían ser del 1% o menos, porque tenemos el mejor crédito del mundo, ¡con mucha diferencia!", consideró el jefe de Estado republicano.

"Si dejáramos de comerciar con todos los países con los que tenemos déficit, que son la mayoría, ganaríamos al menos 1,5 billones de dólares al año. La palabra 'déficit' no es más que un eufemismo para decir pérdida", sentenció el empresario republicano este miércoles en Truth Social.

La publicación de Donald Trump en su red social sobre el aumento de la tasa de interés. Traducido por Google. TruthSocial Trump concluyó: "Estamos 'carreando' con casi todos los países del mundo, y eso no puede continuar". "Carrear" es una latinización del verbo en inglés "carry", que se utiliza en el ámbito de los videojuegos y hace referencia al momento en que un muy buen jugador hace todo el trabajo y consigue una victoria para todo un grupo de jugadores de menor habilidad.

En una conferencia de prensa posterior al anuncio de la Fed, el titular del ente, Kevin Warsh, argumentó que "la inflación está demasiado alta y lo ha estado durante demasiado tiempo". La baja de la inflación es el principal objetivo de la Reserva Federal, según explicó.

"Debemos tener confianza en que la inflación subyacente se está moviendo hacia nuestro objetivo con claridad y a una velocidad suficiente. Hoy el (comité de tasas de interés) decidió que este estándar no se ha cumplido", indicó Warsh.