16 de septiembre de 2026 Inicio
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Donald Trump le exigió a la Reserva Federal que baje la tasa de interés "rápido": "Debería ser de 1% o menos"

El presidente de Estados Unidos consideró que el país está "en pleno auge gracias a las nuevas inversiones" y señaló que está "carreando con casi todos los países del mundo, y eso no puede continuar".

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Donald Trump

Donald Trump, dos veces presidente de Estados Unidos.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
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"Si dejáramos de comerciar con todos los países con los que tenemos déficit, que son la mayoría, ganaríamos al menos 1,5 billones de dólares al año. La palabra 'déficit' no es más que un eufemismo para decir pérdida", sentenció el empresario republicano este miércoles en Truth Social.

La publicación de Donald Trump en su red social sobre el aumento de la tasa de interés. Traducido por Google.

La publicación de Donald Trump en su red social sobre el aumento de la tasa de interés. Traducido por Google.

Trump concluyó: "Estamos 'carreando' con casi todos los países del mundo, y eso no puede continuar". "Carrear" es una latinización del verbo en inglés "carry", que se utiliza en el ámbito de los videojuegos y hace referencia al momento en que un muy buen jugador hace todo el trabajo y consigue una victoria para todo un grupo de jugadores de menor habilidad.

En una conferencia de prensa posterior al anuncio de la Fed, el titular del ente, Kevin Warsh, argumentó que "la inflación está demasiado alta y lo ha estado durante demasiado tiempo". La baja de la inflación es el principal objetivo de la Reserva Federal, según explicó.

"Debemos tener confianza en que la inflación subyacente se está moviendo hacia nuestro objetivo con claridad y a una velocidad suficiente. Hoy el (comité de tasas de interés) decidió que este estándar no se ha cumplido", indicó Warsh.

Cuánto incrementó la tasa de interés la Reserva Federal

El incremento dispuesto es de 0,25%, pasando de los 3,5%-3,75% a los 3,75%-4%, debido a la fuerte presión por el conflicto del petróleo. En un comunicado, la Fed señaló que "la actividad económica se está expandiendo a un ritmo sólido. Aunque la incertidumbre sigue siendo elevada, en parte, debido a los desarrollos geopolíticos, el gasto interno ha sido resiliente. El crecimiento de la productividad es fuerte y la inversión de capital es robusta. Los aumentos de empleo han seguido el ritmo de la fuerza laboral y la tasa de desempleo ha cambiado poco".

La decisión del incremento fue unánime, ya que contó con 12 votos de los miembros del Comité a favor y se concretó finalmente como el mercado esperaba, en detrimento de los requerimientos del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien había nombrado a su titular el 30 de enero de este año.

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