Trágico video: murió una periodista a sus 38 años mientras trabajaba

Una cobertura periodística terminó en una tragedia en Los Ángeles: falleció la reconocida periodista Eliana Moreno, de 38 años, mientras estaba en un helicóptero cubriendo un accidente de tránsito ocurrido en la zona. El momento de la caída quedó grabado y se escuchan las voces de los tripulantes.
La aeronave era el NewsChopper4, operado por Angel City Air y utilizado por las cadenas NCB4 y Telemundo 52. Dos de las personas que viajaban a bordo murieron, mientras que el tercer fallecido era una persona que se encontraba en tierra, en un estacionamiento cercano a un edificio comercial.
El impacto provocó un incendio que alcanzó cuatro autos y dos contenedores de almacenamiento. Las llamas fueron controladas rápidamente y no afectaron los edificios cercanos.
Quién era Eliana Moreno, la periodista de 38 años que falleció tras caerse un helicóptero
Moreno trabajaba como reportera aérea para Telemundo 52 y NBC4 Los Angeles. Era oriunda del condado de Orange y se había graduado en Chapman University, donde estudió Periodismo de Radiodifusión y Ciencias Políticas. En 2010 se sumó al equipo aéreo de Angel City Air y, desde entonces, cubrió desde el aire incendios, persecuciones y accidentes para audiencias tanto en inglés como en español.
La cadena también confirmó que el piloto que viajaba junto a la periodista era George Marciniw, un aviador del sur de California y exalumno de Burbank High School, con una extensa trayectoria en el rubro. Según fuentes, Marciniw y Moreno trabajaban juntos desde 2023.