Trágico video: murió una periodista a sus 38 años mientras trabajaba La cronista perdió la vida cuando el helicóptero en el que se encontraba se estrelló mientras cubría un accidente. Por Agregar C5N en









Murió una periodista de 38 años. Redes sociales

Una cobertura periodística terminó en una tragedia en Los Ángeles: falleció la reconocida periodista Eliana Moreno, de 38 años, mientras estaba en un helicóptero cubriendo un accidente de tránsito ocurrido en la zona. El momento de la caída quedó grabado y se escuchan las voces de los tripulantes.

La aeronave era el NewsChopper4, operado por Angel City Air y utilizado por las cadenas NCB4 y Telemundo 52. Dos de las personas que viajaban a bordo murieron, mientras que el tercer fallecido era una persona que se encontraba en tierra, en un estacionamiento cercano a un edificio comercial.

This is unbelievably sad. You can hear Eliana Moreno’s voice. The failure noises. Heart wrenching.



RIP https://t.co/cIW44OHjaR — Tarek Fattal (@Tarek_Fattal) September 16, 2026 El impacto provocó un incendio que alcanzó cuatro autos y dos contenedores de almacenamiento. Las llamas fueron controladas rápidamente y no afectaron los edificios cercanos.

Quién era Eliana Moreno, la periodista de 38 años que falleció tras caerse un helicóptero Moreno trabajaba como reportera aérea para Telemundo 52 y NBC4 Los Angeles. Era oriunda del condado de Orange y se había graduado en Chapman University, donde estudió Periodismo de Radiodifusión y Ciencias Políticas. En 2010 se sumó al equipo aéreo de Angel City Air y, desde entonces, cubrió desde el aire incendios, persecuciones y accidentes para audiencias tanto en inglés como en español.

La cadena también confirmó que el piloto que viajaba junto a la periodista era George Marciniw, un aviador del sur de California y exalumno de Burbank High School, con una extensa trayectoria en el rubro. Según fuentes, Marciniw y Moreno trabajaban juntos desde 2023.