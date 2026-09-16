16 de septiembre de 2026 Inicio
En Vivo

Trágico video: murió una periodista a sus 38 años mientras trabajaba

La cronista perdió la vida cuando el helicóptero en el que se encontraba se estrelló mientras cubría un accidente.

Por
Murió una periodista de 38 años.

Murió una periodista de 38 años.

Redes sociales

Una cobertura periodística terminó en una tragedia en Los Ángeles: falleció la reconocida periodista Eliana Moreno, de 38 años, mientras estaba en un helicóptero cubriendo un accidente de tránsito ocurrido en la zona. El momento de la caída quedó grabado y se escuchan las voces de los tripulantes.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
Te puede interesar:

Donald Trump calificó de "conspiración enfermiza" los intentos de regular la IA

La aeronave era el NewsChopper4, operado por Angel City Air y utilizado por las cadenas NCB4 y Telemundo 52. Dos de las personas que viajaban a bordo murieron, mientras que el tercer fallecido era una persona que se encontraba en tierra, en un estacionamiento cercano a un edificio comercial.

El impacto provocó un incendio que alcanzó cuatro autos y dos contenedores de almacenamiento. Las llamas fueron controladas rápidamente y no afectaron los edificios cercanos.

Quién era Eliana Moreno, la periodista de 38 años que falleció tras caerse un helicóptero

Moreno trabajaba como reportera aérea para Telemundo 52 y NBC4 Los Angeles. Era oriunda del condado de Orange y se había graduado en Chapman University, donde estudió Periodismo de Radiodifusión y Ciencias Políticas. En 2010 se sumó al equipo aéreo de Angel City Air y, desde entonces, cubrió desde el aire incendios, persecuciones y accidentes para audiencias tanto en inglés como en español.

La cadena también confirmó que el piloto que viajaba junto a la periodista era George Marciniw, un aviador del sur de California y exalumno de Burbank High School, con una extensa trayectoria en el rubro. Según fuentes, Marciniw y Moreno trabajaban juntos desde 2023.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La última vez que la FED aumentó los tipos de cambio fue en junio de hace tres años. 

La Reserva Federal de EEUU subió la tasa de interés por primera vez desde 2023

Lamelas explicó además que trabaja para traer inversiones estadounidenses al país. 

Nuevo guiño de Lamelas al Gobierno por los argentinos que viajan a EEUU: "Deberían ingresar sin visa"

El helicóptero se estrelló en Chatsworth, al noroeste de Los Ángeles.

Video: el momento en el que un helicóptero de un canal se estrella en Los Ángeles

Tres personas murieron en el choque del helicóptero de este martes en Los Ángeles.

Un helicóptero de un canal de noticias se estrelló mientras cubría un choque en Los Ángeles: al menos tres muertos

Scott Bessent junto a Luis Caputo.

Scott Bessent afirmó que EE.UU. ganó decenas de millones de dólares con el salvataje a la Argentina

Estados Unidos reconoció que puso en órbita un arma espacial: qué se sabe del misterioso artefacto

EEUU reconoció que puso en órbita un arma espacial: qué se sabe del misterioso artefacto

Rating Cero

El futbolista y la actriz compartieron en redes sociales un carrusel de fotos relajado en el campo.

China Suárez y Mauro Icardi desmienten rumores de ruptura con románticas fotos

Algunos datos sobre la famosa serie fueron revelados.

Revelaron detalles inéditos de un regreso esperado en la TV: fue un éxito en Argentina

Julieta Prandi y Emanuel Ortega se casaron en un registro civil de San Isidro.

Se filtró el mensaje de la exesposa de Emanuel Ortega tras su casamiento con Julieta Prandi

Una figura de la televisión renunció a un famoso programa radial.

Bombazo: una figura de la TV renunció a un exitoso programa y ya tiene un nuevo trabajo

La participación del cantante era particularmente esperada por el público.

La explosiva reacción de Wanda Nara ante la inesperada salida de L-Gante de MasterChef Celebrity

Una vieja interna salió a la luz luego del casamiento.

Se filtró la vieja interna entre Luli Salazar y Julieta Prandi tras el casamiento de Emanuel Ortega

últimas noticias

El árbol plátano de sombra que inunda las calles de la Ciudad de Buenos Aires con sus semillas con filamentos peludos.

Mapa de plátanos en Ciudad de Buenos Aires: qué calles evitar para resguardarse de la "pelusa" del árbol

Hace 7 minutos
Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Donald Trump calificó de "conspiración enfermiza" los intentos de regular la IA

Hace 25 minutos

China Suárez y Mauro Icardi desmienten rumores de ruptura con románticas fotos

Hace 28 minutos
LaJusticia confirmó la sentencia dictada en agosto de 2025 para Contardi y quedó fijada en 18 años y 6 meses de prisión efectiva.

La Justicia redujo la condena al exesposo de Julieta Prandi por abuso sexual

Hace 29 minutos
Algunos datos sobre la famosa serie fueron revelados.

Revelaron detalles inéditos de un regreso esperado en la TV: fue un éxito en Argentina

Hace 35 minutos