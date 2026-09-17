17 de septiembre de 2026 Inicio
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El desempleo subió a 7,9% en el segundo trimestre de 2026, su nivel más alto desde 2021

El empleo también escaló y se ubicó en 45% tras un aumento de 0,2 puntos porcentuales (p.p.) respecto al primer trimestre de este año. El empleo formal cayó 0,2 p.p. y el informal escaló 0,4 p.p. en el mismo periodo, según publicó el Indec.

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El desempleo se acercó al 8% en el segundo trimestre de 2026.

El desempleo se acercó al 8% en el segundo trimestre de 2026.

El desempleo escaló 0,1 puntos porcentuales (p.p.) y se ubicó en 7,9% en el segundo trimestre de 2026 en comparación con el trimestre anterior, según publicó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) este jueves. Respecto al segundo trimestre de 2025, la tasa de desocupación escaló 0,3 p.p.

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El empleo también aumentó y se ubicó en 45%, pero principalmente impulsado por un incremento en el sector informal ya que el formal disminuyó con respecto al primer trimestre. El empleo registrado cayó 0,2 p.p. y el informal escaló 0,4 p.p. en dicho periodo. La informalidad subió 1 p.p. interanual.

En aglomerados del interior, las tasas de desocupación y de subocupación demandante presentan un aumento estadísticamente significativo interanual de 1,3 p.p. y de 0,9 p.p., y se sitúan en 7,6% y 9,1%, respectivamente.

Las tasas de desocupación regionales se ubican en 8,2% para Gran Buenos Aires, 5,9% en Cuyo, 7,0% en Noreste, 4,3% en Noroeste, 9,7% en Pampeana y 6,3% en Patagonia. Al considerar la totalidad de los aglomerados de 500.000 y más habitantes, la tasa es de 8,3%, mientras que para los aglomerados de menos de 500.000 habitantes es de 6,0%.

Noticia en desarrollo.-

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