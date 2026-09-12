Horóscopo de hoy, domingo 13 de septiembre

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Enterate qué depara el zodíaco para tu signo.

Conocé lo que te depara el horóscopo para este domingo 13 de septiembre de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

(21 de marzo al 20 de abril)

Ayude a un familiar que no se encuentra bien de ánimo. Lo mejor que puede hacer es invertir su dinero. Jornada buena en el trabajo. Inicio de un importante agotamiento, usted es lo primero.

(21 de abril al 21 de mayo)

El amor será el aspecto más brillante del día. No derroche su dinero en salidas públicas que puede evitar. En el trabajo, las cosas marchan bien. Controle el alcohol que toma.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

El amor y los afectos serán causa de satisfacción. Una persona intenta acercarse por motivos económicos. En el trabajo, puede llegar a estar tenso e irritable. Pequeñas molestias en las extremidades inferiores.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

El amor no va a venir a casa a buscarle, muévase. Mantenga la cabeza fría a la hora de ir de compras. Muy buena suerte en los negocios. Lucir una figura mejor empieza a ser su objetivo.

Leo

(23 de julio al 21 de agosto)

Nuevas relaciones afectivas. Con el dinero ahorrado puede permitirse algún caprichito. Cuenta con los favores de una persona de su entorno laboral. Quizá sufra una ligera reacción alérgica.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Su relación afectiva se va a convertir en algo muy especial. Puede sobrevenirle algún gasto imprevisto. Ese trabajo que tanto le agobia está a punto de acabar. Es un buen momento para dejar de fumar.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Pasará muy buen rato con un viejo amigo. Cuidado con los gastos excesivos. Mayor actividad laboral que de costumbre, pasará. Su tendencia a engordar le impone comenzar una dieta.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Interpreta mal a su pareja. Sea precavido y asegure sus propiedades. En el ámbito profesional, atraviesa un buen momento. No haga esfuerzos que vayan más allá de sus posibilidades.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Le conviene expresar sus emociones. Evite los gastos innecesarios. Buenas relaciones con sus compañeros de trabajo. Aparece un problema leve con las articulaciones.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Debe mimar más a su pareja, se siente olvidada. Ahorre intentando controlar los gastos. Revise muy bien los trabajos antes de entregarlos. Los cambios de humor perjudican su salud.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Si tiene pareja, van a vivir una renovación amorosa. Se siente generoso y con ganas de compartir con los suyos. Láncese en busca de nuevas aventuras profesionales. Proteja sus labios si está tiempo al aire libre.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Echa de menos a alguien que significa mucho para usted. El ahorro es importante, pero no se obsesione. En el trabajo, todo lo que inicie hoy será un éxito. Vaya al dentista si sigue con molestias en sus encías.