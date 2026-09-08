8 de septiembre de 2026 Inicio
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A 12 días de su salida de River, Eduardo "Chacho" Coudet rechazó una oferta de un club grande de Brasil

Aseguran que el técnico argentino fue contactado por la dirigencia del conjunto del sur brasileño para asumir de inmediato, pero descartó la propuesta por la duración del vínculo y las condiciones del contrato.

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Eduardo Chacho Coudet habría recibido una propuesta laboral desde Brasil. 

Eduardo "Chacho" Coudet habría recibido una propuesta laboral desde Brasil. 

Eduardo "Chacho" Coudet recibió un llamado directo del presidente del Internacional de Porto Alegre, Alessandro Barcellos, quien le consultó su disponibilidad para hacerse cargo del equipo brasileño ante la crisis deportiva, aunque el entrenador argentino rechazó la propuesta por las condiciones planteadas. Todo sucedió apenas 12 días después de dejar el cargo de director técnico en River Plate.

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El conjunto de Porto Alegre atraviesa una situación delicada en el Brasileirao y ocupa el 18° puesto, con 25 puntos en 26 fechas, dentro de la zona de descenso directo. Además, quedó eliminado de la Copa de Brasil frente a Gremio, su clásico rival, y acumula diez partidos sin conseguir triunfos en el torneo local.

Eduardo

Eduardo "Chacho" Coudet fue contactado por Inter de Porto Alegre, según ESPN Brasil.

Según la información difundida en ESPN Brasil, Coudet agradeció el interés de la institución, pero decidió no aceptar porque la propuesta contemplaba hacerse cargo del plantel durante los 12 encuentros restantes del Brasileirao, un plazo que no coincidía con sus planes para regresar al trabajo después de su reciente experiencia en Núñez.

La negativa del argentino mantiene a Paulo Pezzolano al frente del plantel, al menos por ahora, con un próximo compromiso ante Chapecoense previsto para el sábado 12 de septiembre. El entrenador uruguayo estaba bajo presión por la pelea por la permanencia, pero la negativa de Coudet le dio margen para continuar en el cargo.

Los números que marcaron el final del corto ciclo de Eduardo Coudet en River

Eduardo "Chacho" Coudet dirigió a River durante apenas 27 partidos desde su llegada el 4 de marzo de 2026, con un balance de 13 triunfos, 6 empates y 8derrotas, además de 36 goles a favor y 22 en contra, cifras que representaron una efectividad del 55,5%.

El ciclo del entrenador quedó condicionado por derrotas de peso, entre ellas la final del Torneo Apertura ante Belgrano y los dos Superclásicos frente a Boca, además de la eliminación ante Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana, resultado que terminó por acelerar su salida del club.

La última conferencia de prensa de Eduardo Coudet en River.

La última conferencia de prensa de Eduardo Coudet en River.

La eliminación internacional se produjo por penales ante el conjunto colombiano y significó el cierre de una etapa que tampoco pudo devolverle a River la presencia en la Copa Libertadores, torneo que el Millonario había disputado durante 11 ediciones consecutivas antes de esta temporada.

A menos de seis meses de su llegada, Coudet se marchó de Núñez sin consolidar una identidad futbolística, pese a que la dirigencia había concretado incorporaciones importantes para reforzar el plantel, en un contexto de resultados irregulares y golpes que terminaron erosionando su ciclo.

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