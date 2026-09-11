11 de septiembre de 2026 Inicio
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Luto en la realeza por la muerte de una princesa

La mujer falleció dos días después del funeral de su hermano, que ejerció como monarca. “Fue muy leal y siempre desempeñó sus funciones con compromiso", resaltaron.

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Astrid tenía 94 años.
Astrid tenía 94 años. Realizada con IA

La princesa Astrid de Noruega falleció este viernes a los 94 años. La noticia golpeó a la realeza del país nórdico, ya que ocurrió dos días después del funeral del rey Harald, su hermano menor, que había muerto el 28 de agosto.

La influencer Natalie Reynolds compartió unos videos inquietantes en sus redes sociales,.
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"Su majestad el rey ha recibido con gran pesar la noticia”, fue el escueto comunicado que emitieron desde la casa real del país europeo. Además, resaltaron el pesar del rey Haakon VIII, quien asumió el cargo hace 14 días.

El deceso de Astrid se produjo en las primeras horas de este viernes, luego de permanecer internada varios meses por inconvenientes cardíacos. A tal punto que tuvieron que implantarle un marcapasos y recién había sido dada de alta el 4 de agosto.

El miércoles, durante el velorio de Harald, Astrid se hizo presente junto a su familia en la catedral de Oslo, capital de Noruega. También asistió a la ceremonia íntima desarrollada en la Fortaleza de Akershus, en la cual reposan los restos de su hermano.

El comunicado del Parlamento de Noruega

"Con profundo pesar hemos recibido la noticia de que la princesa Astrid ha fallecido. – Un muy querido miembro de la familia real nos ha dejado. Noruega ha perdido a una princesa memorable y muy respetada. Nuestro pésame va al palacio real y a la familia más cercana", detalló el presidente del parlamento, Masud Gharahkhani.

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