Protesta masiva en Dublín contra la visita de Donald Trump: piden defender la neutralidad irlandesa Más de 10.000 personas se movilizaron en la capital de Irlanda contra la visita del mandatario republicano, criticaron el alineamiento militar de su país con Estados Unidos y mostraron banderas palestinas. Por Agregar C5N en









Un manifestante en Dublín, Irlanda, con un cartel contra Donald Trump. EFE/EPA/NEIL HALL

Más de 10.000 personas se manifestaron por las calles principales de Dublín en contra de la visita oficial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Irlanda. Bajo la bandera de "Trump, no eres bienvenido" y con consignas antibélicas, los manifestantes criticaron este sábado tanto al mandatario estadounidense como al gobierno local que autorizó su estadía.

La marcha fue convocada por la Liga por la Neutralidad Irlandesa (INL) y el Movimiento Irlandés contra la Guerra, junto al respaldo de agrupaciones políticas como el Partido Laborista, Sinn Féin y People Before Profit (PBP), estos dos últimos dentro del espacio de la izquierda. La columna partió por la tarde desde el Jardín del Recuerdo y culminó frente al Dáil (Asamblea irlandesa).

Durante el trayecto se desplegaron banderas de Palestina y pancartas que acusan a Trump de ser "cómplice de genocidio" en Gaza, además de peticiones de juzgamiento, caricaturas, muñecos inflables del republicano junto al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y estatuas satíricas.

Donald Trump realiza una visita informal de dos días a Dublín. Aterrizó este sábado en la capital y se reunió con Catherine Connolly, presidenta de Irlanda desde el 11 de noviembre de 2025, y el taoiseach (primer ministro) Micheál Martin, para trasladarse después al Abierto de Irlanda de golf en su complejo de Doonbeg.