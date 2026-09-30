Fue uno de los mejores jugadores del mundo, estuvo preso, ahora es predicador evangelista y dará una gira en Argentina Dani Alves pasó 14 meses en prisión preventiva por una causa de agresión sexual en España, de la que fue absuelto en 2025. Ahora lleva adelante una nueva etapa vinculada a la fe y prepara actividades en Formosa y Salta. Por Agregar C5N en









Dani Alves, uno de los futbolistas más destacados de su generación, atraviesa una nueva etapa de su vida alejado de las canchas y vinculado a la religión. Después de haber pasado 14 meses en prisión preventiva en España por una causa de agresión sexual, el exjugador brasileño se convirtió en predicador evangelista y prepara una gira por Argentina.

Alves fue detenido en enero de 2023 y permaneció en prisión preventiva durante 14 meses por una denuncia presentada por una joven, que lo acusó de haberla agredido sexualmente en el baño de la zona VIP de la discoteca Sutton, en Barcelona, el 30 de diciembre de 2022.

En febrero de 2024, la Audiencia de Barcelona lo condenó a cuatro años y seis meses de prisión por agresión sexual. Sin embargo, en marzo de 2025 el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña revocó esa sentencia y lo absolvió por unanimidad al considerar que no se había alcanzado el estándar necesario para desvirtuar la presunción de inocencia.

Tras su salida de prisión, Alves comenzó a mostrar públicamente un fuerte acercamiento a la fe evangelista. En mayo de este año participó del evento religioso The Change Madrid 2026, realizado en el estadio Metropolitano, ante unas 35.000 personas.

Durante su intervención, el exfutbolista habló sobre los 14 meses que pasó en prisión y relató que ese período significó un cambio en su relación con la religión. El encuentro estuvo organizado como una jornada de evangelización y contó con música góspel, oraciones y la participación de distintos predicadores.

La gira de Dani Alves por Argentina Ahora, esta nueva faceta lo llevará a la Argentina. Alves tiene previstas actividades y charlas motivacionales vinculadas con la fe en el norte del país, con presentaciones en Formosa y Salta. En territorio salteño, además, tiene previsto participar de un encuentro en el estadio Delmi y vincularse con la fundación de una iglesia evangelista. Las actividades forman parte de una agenda que el exfutbolista viene desarrollando en distintos encuentros religiosos de España y Latinoamérica. Así, quien durante años fue protagonista de las principales competencias del fútbol mundial, con pasos por clubes como Barcelona y Juventus y una extensa carrera con la selección brasileña, ahora recorre escenarios con otro objetivo: compartir públicamente su testimonio y su mensaje religioso. View this post on Instagram