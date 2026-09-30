30 de septiembre de 2026 Inicio
En Vivo

Fue uno de los mejores jugadores del mundo, estuvo preso, ahora es predicador evangelista y dará una gira en Argentina

Dani Alves pasó 14 meses en prisión preventiva por una causa de agresión sexual en España, de la que fue absuelto en 2025. Ahora lleva adelante una nueva etapa vinculada a la fe y prepara actividades en Formosa y Salta.

Por
Fue uno de los mejores jugadores del mundo, estuvo preso, ahora es predicador evangelista y dará una gira en Argentina

Dani Alves, uno de los futbolistas más destacados de su generación, atraviesa una nueva etapa de su vida alejado de las canchas y vinculado a la religión. Después de haber pasado 14 meses en prisión preventiva en España por una causa de agresión sexual, el exjugador brasileño se convirtió en predicador evangelista y prepara una gira por Argentina.

Gaspi, el youtuber argentino de 23 años que falleció en un choque de helicópteros en Río de Janeiro.
Te puede interesar:

La familia de Gaspi recuperó la cuenta del influencer y anunciaron que la conservarán para "recordarlo como era"

Alves fue detenido en enero de 2023 y permaneció en prisión preventiva durante 14 meses por una denuncia presentada por una joven, que lo acusó de haberla agredido sexualmente en el baño de la zona VIP de la discoteca Sutton, en Barcelona, el 30 de diciembre de 2022.

En febrero de 2024, la Audiencia de Barcelona lo condenó a cuatro años y seis meses de prisión por agresión sexual. Sin embargo, en marzo de 2025 el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña revocó esa sentencia y lo absolvió por unanimidad al considerar que no se había alcanzado el estándar necesario para desvirtuar la presunción de inocencia.

Tras su salida de prisión, Alves comenzó a mostrar públicamente un fuerte acercamiento a la fe evangelista. En mayo de este año participó del evento religioso The Change Madrid 2026, realizado en el estadio Metropolitano, ante unas 35.000 personas.

Durante su intervención, el exfutbolista habló sobre los 14 meses que pasó en prisión y relató que ese período significó un cambio en su relación con la religión. El encuentro estuvo organizado como una jornada de evangelización y contó con música góspel, oraciones y la participación de distintos predicadores.

La gira de Dani Alves por Argentina

Ahora, esta nueva faceta lo llevará a la Argentina. Alves tiene previstas actividades y charlas motivacionales vinculadas con la fe en el norte del país, con presentaciones en Formosa y Salta.

En territorio salteño, además, tiene previsto participar de un encuentro en el estadio Delmi y vincularse con la fundación de una iglesia evangelista. Las actividades forman parte de una agenda que el exfutbolista viene desarrollando en distintos encuentros religiosos de España y Latinoamérica.

Así, quien durante años fue protagonista de las principales competencias del fútbol mundial, con pasos por clubes como Barcelona y Juventus y una extensa carrera con la selección brasileña, ahora recorre escenarios con otro objetivo: compartir públicamente su testimonio y su mensaje religioso.

View this post on Instagram

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Simpatizantes de Jair Bolsonaro protestando contra Lula Da Silva, el 2 de noviembre de 2022.

Brasil en vilo: la elección milimétrica entre el modelo Lula y el resurgir bolsonarista

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil y candidato a la reelección.

El PT de Lula pidió investigar una posible financiación extranjera a Flávio Bolsonaro

El presidente de Brasil abrió el debate general de la Asamblea General y reclamó una reforma del Consejo de Seguridad.

Sin nombrarlo, Lula cruzó a Trump: "Brasil no cabe en el patio trasero de nadie"

Rafaella Cabral fue sorprendida al salir de un boliche. 

Asesinaron a tiros a la influencer Rafaella Cabral a la salida de un boliche

el polemico festejo de central por la supercopa argentina: mostraron un ataud con una foto de veron
play

El polémico festejo de Central por la Supercopa Argentina: mostraron un ataúd con una foto de Verón

Esteban Ocon confirmó que no continuará en Haas en el 2027

Un piloto de la Fórmula 1 confirmó que no continuará en el 2027: los posibles reemplazantes

Rating Cero

Mirtha Legrand fue pasada a una sala camún.

Nuevo parte médico de Mirtha Legrand: presenta una "franca mejoría"

El actor quedó a disposición de la Justicia mientras su abogado remarca que no registra antecedentes penales.

Quién es Emiliano Tarragona, el hombre que denunció a Maxi Ghione

¿Quién renunció?

Renuncia y escándalo en El Trece: una mega figura pegó el portazo y ya tiene reemplazo

El actor no tiene antecedentes penales y se mostró sorprendido por la denuncia en su contra.

El llamativo posteo de Maxi Ghione antes de la detención por la denuncia que recibió

¿Qué le pasó a Marta Fort?
play

Video: así fue el fuerte accidente de Marta Fort en MasterChef Celebrity

Joaquín Levinton, denunciado, según LAM.

Joaquín Levinton fue denunciado penalmente por abuso sexual por su expareja

últimas noticias

River le ofreció a Ezequiel Cirigliano una asesor legal

El gesto de River con Cirigliano, luego de ser detenido nuevamente

Hace 13 minutos
Mirtha Legrand fue pasada a una sala camún.

Nuevo parte médico de Mirtha Legrand: presenta una "franca mejoría"

Hace 21 minutos
Joaquín Levinton rompió el silencio.

Joaquín Levinton rompió el silencio tras la denuncia de abuso: "Nunca fue mi pareja..."

Hace 28 minutos
El actor quedó a disposición de la Justicia mientras su abogado remarca que no registra antecedentes penales.

Quién es Emiliano Tarragona, el hombre que denunció a Maxi Ghione

Hace 42 minutos
La inversión real alcanzó los u$s7.515 millones durante el octavo mes de 2026

La inversión cayó 5,4% en agosto y acumula una baja de 7,9% en lo que va del año

Hace 44 minutos