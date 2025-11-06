El Tribunal de Cuentas de Francia acusó al Louvre de comprar obras en vez de invertir en seguridad Según un informe elaborado antes de que se perdieran las joyas de la corona, el museo gastó 105.4 millones de euros para adquirir piezas artísticas. Mientras que para mantenimiento solo se gastaron 27 millones de euros. Por







El presidente del Tribunal de Cuentas francés, Pierre Moscovici, durante la presentación del informe sobre el Louvre.

El Tribunal de Cuentas de Francia publicó este jueves un informe en el que criticó que el Museo del Louvre priorizó la adquisición de obras artísticas, antes que invertir en seguridad o mejorar las instalaciones. El documento abarca el período de los años 2018 a 2024 y fue elaborado antes de que se produjera el robo de las joyas napoleónicas, sucedido el pasado 19 de octubre.

El museo "priorizó operaciones visibles y atractivas (en particular la adquisición de obras) al mantenimiento y renovación de edificios e instalaciones, especialmente los sistemas de seguridad que, sin embargo, son esenciales para asegurar el funcionamiento sostenible de la institución y garantizar condiciones satisfactorias para los visitantes”, indicó el documento con más de 100 páginas en el que se detalla que el Louvre compró un total de 2.754 piezas durante ocho años.

Según el informe del Tribunal de Cuentas francés, el Museo del Louvre invirtió 27 millones de euros ($ 45.213 millones) para trabajos de mantenimiento y otros 60 millones de euros ($ 100.474 millones) para tareas de restauración. Mientras que el presupuesto para las adquisiciones de arte alcanzó los 105.4 millones de euros ($ 1.7 mil millones), cuando “debe ajustarse en función de las otras necesidades de financiación”.

"Nuestra primera observación es que el Louvre se ha retrasado considerablemente en la modernización de su infraestructura técnica y en la restauración del palacio, un retraso que debe subsanar cuanto antes. Estas inversiones son esenciales para garantizar la viabilidad a largo plazo de la institución", sostuvo el documento presentado por Pierre Moscovici, presidente del Tribunal de Cuentas.