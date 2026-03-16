16 de marzo de 2026 Inicio
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El Rey de España reconoció que hubo "mucho abuso en la Conquista de América"

Felipe VI tuvo un gesto de acercamiento con el gobierno mexicano durante una visita a la exposición sobre la mujer en las culturas prehispánicas junto al embajador del país azteca en Madrid. "Las dos partes del Atlántico deben conocer la historia común", sostuvo.

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El Rey Felipe VI de España asistió a una exposición privada: La mitad del mundo. La mujer en México indígena
El Rey Felipe VI de España asistió a una exposición privada: "La mitad del mundo. La mujer en México indígena", en Madrid. Redes Sociales

El rey Felipe VI reconoció que durante la colonización de América por parte de los conquistadores españoles “hubo mucho abuso”. Las declaraciones se dieron en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, en el marco de una visita a la exposición La mitad del mundo. La mujer en el México indígena. La charla entre el monarca y el embajador de México en España, Quirino Ordaz Coppel, quedó registrada en un video que se difundió posteriormente por la Casa Real.

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El rey Felipe VI reconoció este lunes que durante la conquista de América “se cometieron numerosos abusos” y que existieron “controversias morales y éticas sobre el ejercicio del poder”. El monarca español hizo estas declaraciones en el marco una muestra organizada de manera conjunta por el Ministerio de Asuntos Exteriores de España y la Secretaría de Cultura del Gobierno de México.

“Desde el primer día, es decir, los propios Reyes Católicos con sus directrices, las Leyes de Indias, por el proceso legislativo, hay un afán de protección, que luego la realidad hace que no se cumpla como se pretende y hay mucho, mucho abuso y también, como decía antes, valorar el hecho de que de ahí, de ese conocimiento, pues nos apreciaremos más”, sostuvo en su discurso el Rey español.

Según Felipe VI “las dos partes del Atlántico" deben conocer la historia común porque “esa cultura mestiza es lo que nos define hoy” y porque “conociendo la antigüedad es la manera que tenemos de valorar lo que ocurre hoy”. A su vez, admitió que “hay cosas que cuando las conocemos, cuando las estudiamos, en nuestro criterio de hoy en día, con nuestros valores, pues no pueden hacernos sentir orgullosos, pero hay que conocerlos, y en su justo contexto, no con excesivo presentismo”.

Claudia Sheinbaum

La asistencia del monarca español a la exposición privada se tomó como un gesto de acercamiento entre los países que mantienen lazos históricos y comerciales y cuya relación se había tensado desde que el expresidente Andrés Manuel López Obrador insistiera desde 2019 en que España debía pedir perdón por la conquista. El reclamo continuó con Claudia Sheinbaum, quien no invitó a Felipe VI para su toma de posesión. Desde ese momento, las relaciones al más alto nivel quedaron frizadas según la propia definición de López Obrador, hasta que España pidiera disculpas.

El Ministerio de Exteriores de España inició un acercamiento con México meses atrás, cuando José Manuel Albares reconoció los “claroscuros” de la historia compartida y lamentó las injusticias hacia los pueblos originarios. Claudia Sheinbaum consideró esas palabras como un primer paso para normalizar las relaciones institucionales. En este contexto, España se prepara para acoger en noviembre la Cumbre Iberoamericana, con la intención de revitalizar estos encuentros que en los últimos años tuvieron una baja participación de jefes de Estado.

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